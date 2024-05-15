520大典侯友宜出席未定 蔣萬安：用不同方式祝福

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（中央社記者陳昱婷台北15日電）總統當選人賴清德20日就職，6名直轄市長中僅新北市長侯友宜尚未確定出席就職典禮，台北市長蔣萬安今天表示，大家是用不同方式給予新政府祝福，希望新政府聆聽人民聲音。

蔣萬安今天展開為期4天的訪日行程，對於是否拜會日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎，他在登機前接受媒體聯訪指出，此次行程安排緊湊，除參加東京都政府主辦的永續高科技論壇，也會拜會老朋友、企業界人士並參訪僑校，將在適當時機對外界報告此行成果。

媒體詢問，蔣萬安昨天確定出席520總統副總統就職典禮，是否會勸6都中唯一未點頭的侯友宜一起參與。

對此，蔣萬安表示，他當天原本有很早就排定的市政行程，收到總統府正式邀請後，經與此行程的邀請方聯繫溝通，才確定可以出席新總統就職典禮，所以行程調整是牽一髮動全身。

他指出，大家用不同方式給予即將上任的政府祝福，民眾也對新政府有很高的期待，大家都期盼新政府體察民意、貼近基層、照顧民生。

此外，國民黨台北市議員鍾小平指控，民眾黨主席、前台北市長柯文哲任內通過的第一果菜批發市場改建案，涉圖利中華工程。柯文哲昨天稱此為污衊，並喊話攤商向鍾小平抗議。

蔣萬安對此今天表示，第一果菜市場具有維持蔬菜供貨穩定的公益性，從改建規劃、設計、發包到執行，都已在前市府時期完成，他不希望進度受到影響，而是順利往前走。（編輯：戴光育）1130515