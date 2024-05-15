蔣萬安訪日自民黨 與前日相麻生談漫畫「海賊王」

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（中央社記者戴雅真、楊明珠東京15日專電）台北市長蔣萬安今天展開4天訪日行程，首站拜會日本執政黨自民黨青年局長鈴木貴子，他被讚譽為「台灣之星」。他還拜會日本前首相麻生太郎，聊到日本知名漫畫「海賊王」，分享了自己cosplay索隆的照片。

蔣萬安此次受東京都知事小池百合子邀請赴日參與2024 SusHiTech市長論壇。今天下午他在前駐日代表馮寄台、東京媽祖廟董事長詹德薰等人陪同下拜會自民黨黨部，由青年局長鈴木貴子率青年局成員接待，隨後他再拜會自民黨副總裁（副黨魁）麻生太郎。

麻生去年8月8日在台北曾說，海賊王主角魯夫一次都沒背叛過朋友，並以此為喻，希望台日關係能綿延流長。

蔣萬安今天與麻生會晤時聊到漫畫，當面說了一聲「我們是朋友」（日文發音oretachi wa nakamada），並分享自己cosplay索隆的照片，表示索隆是魯夫最可靠的夥伴，希望與大家的緣分與友誼長存。

蔣萬安也笑談若有機會，歡迎麻生及同場的眾議員鈴木馨祐、鈴木貴子一同參加台北動漫節，一同cosplay。會談現場歡聲笑語，氣氛融洽。

麻生談到自己的故鄉九州時，蔣萬安則表示台北與九州的福岡互動融洽，也與福岡市長高島宗一郎在台北碰面相談甚歡，近期台北更與福岡市政府簽署了創業家任意通護照Global Pass的合作備忘錄，希望麻生能進一步促進台北與福岡及其他日本城市有更深入、具體的合作。

會談中，蔣萬安邀請麻生與鈴木馨祐明年5月到台北參加世界壯年運動會，他提到麻生是非常傑出的射擊運動員，平常也打高爾夫球；鈴木馨祐則喜歡划船，這3項都在世壯運的比賽項目中，歡迎兩位參賽，並期待在台北再相見。

麻生笑稱，自己的年齡快到3倍於報名門檻的年齡了。

蔣萬安稍早拜會鈴木貴子時特別致贈木柵鐵觀音茶葉製作的萬壽菊茶酒，與代表北市城市意象的101餅乾禮盒，期盼東京與台北的交流長長久久。

鈴木貴子也回禮故鄉北海道釧路市的千歲鶴酒與白鶴造型的和菓子，並表示鶴是和平與長壽的象徵，祝願蔣萬安喝了就能長壽、雙方情誼長存。

鈴木貴子表示，看到今天諸多媒體前來採訪就知蔣市長不只是台北市之星，而是台灣之星，蔣市長能造訪自民黨黨部，自民黨青年局全體備感榮幸。

鈴木貴子說，上次訪台北時，因為與蔣市長年紀相近，可感受到蔣市長很積極、很陽光的感覺。政治就是要為市民帶來希望，也要能建立明亮的未來，這是從事政治的人的共同志向。

她說，不管當今被討論的經濟安保、糧食安保議題，安保最重要的是平時就要交流、準備，人際關係也是如此，期待與蔣市長之間，今後10年、20年，以平均年齡來看，甚至今後50年能交流，一起加油。

鈴木貴子語畢伸出右手輕觸蔣萬安的左臂說：「為了能長久交往，請喝鶴酒。」語畢，現場揚起一片笑聲。

蔣萬安談到，擔任立委期間就和日本自民黨青年局有不少交流互動，上任後，自民黨青年局也連續兩年拜訪北市府，他在台北總共接待過3位鈴木局長（鈴木馨祐、鈴木憲和、鈴木貴子），這次很榮幸能到日本拜訪被譽為「總理的登龍門」的青年局，他幽默地說希望自己還不算超齡（加入自民黨青年局的上限為45歲）。

蔣萬安表示，自民黨青年局不只是北市府的老朋友，更是中華民國的老朋友，也可說是他的「family friend」。故總統蔣經國曾在1967年訪問日本時，促進救國團與自民黨青年局的長期夥伴關係，雙方許多政治領袖從年輕就開始建立相知相惜、互信的基礎。

蔣萬安還說，日本近年提倡要做企鵝先鋒「the first penguin」，也就是敢於面對未知、當第一個跳入水中引領同類的無畏企鵝，他注意到鈴木貴子在自民黨青年局官網中也有相同的提倡。他笑稱：「今天我們都是友好的企鵝、Birds of a feather flock together.（物以類聚）」。

蔣萬安進一步言及，台北市政府6月將成立青年局，首任局長將由此次同行的發言人殷瑋擔任。未來台北市政府青年局將有一個專責推動青年國際合作與交流的科，期待雙方的青年局能更密切交流。

鈴木貴子與蔣萬安會談後接受媒體採訪時表示，國際局勢極為不透明且複雜化之際，台日平時累積交流有助於東亞、世界的和平穩定。

多家日媒以「蔣介石的曾孫」介紹蔣萬安。他今晚出席2024 SusHiTech 聯合晚宴，與來自世界各城市的市長會面，其中包括洛杉磯、首爾、馬尼拉等姐妹市代表。明天上午將參與論壇，以安全城市建設為主題發表演說。（編輯：韋樞）1130515