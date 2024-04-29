大巨蛋演唱會抽成無上限爭議 體育局：考核未過可解約

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（中央社記者黃麗芸台北29日電）大巨蛋演唱會抽成改無上限惹議。台北市議會今天辦公聽會討論，產業界盼設天花板，議員們則要求落實公安；台北市體育局說，由遠雄審慎評估，若連兩年考核未達70分可解約。

台北大巨蛋何時能辦演唱會，各界高度關注。國民黨籍、台北市議會議長戴錫欽日前指出，經查「大巨蛋體育場館場地租用收費標準」在去年9月明定針對演藝娛樂類單場抽成上限最高為新台幣735萬元，但遠雄公司今年1月初竟改為「無上限」，恐轉嫁票價且有超額暴利疑慮。

為此，市議會今天舉行「台北大巨蛋現在與未來面面觀」公聽會，並邀集台北市議員們、市府代表、文化界、演藝圈、球團及球員代表、售票平台及各相關產業界代表與會，共同就大巨蛋未來營運提供建言並凝聚共識，盼創各界共贏局面。

台灣商圈產業觀光發展聯合總會總會長周水美首先表示，高雄巨蛋在疫情過後舉辦許多活動，帶動高雄店家和商圈變得更加熱鬧、繁榮，若未來大巨蛋各項活動能和北市眾多商圈合作，可望帶動百業發展和庶民經濟；台北市旅館商業同業公會理事長趙一任也說，大巨蛋若能密集舉辦國際級活動，其經濟效應可望擴散全市。

另外，台北市觀光發展協會理事長陳怡璇也認為，繼台北101大樓之後，大巨蛋已成北市第2個矚目地標，其經濟效應相當巨大，盼促共感經濟成為北市領頭羊。

聚焦演唱會部分，寬宏藝術經濟股份有限公司代表提問，大巨蛋1年中究竟有多少天數可供演唱會使用，因須考量國外合作團隊時間和收費標準配合，並舉台北小巨蛋有設上限和最低票價，但大巨蛋卻無，「羊毛出在羊身上」就會轉嫁到票價上，對產業不一定好。

超級圓頂事業股份有限公司則舉例說，舉辦演唱會的成本相當高，若無上限對藝文產業不友善，希望可以比照台中和高雄的友善度，不要做殺雞取卵之事；杰威爾音樂指出，各界都很期許大巨蛋，希望可善用其空間；滾石國際音樂認為，大巨蛋舉辦演唱會的收費標準相當高，且還要另計高額草坪養護費用，盼有討論空間。

中華職業棒球大聯盟也提到，已在大巨蛋舉辦不少賽事，但相對台中或高雄場地成本都很高，且大巨蛋平日、假日收費租金相同，盼有更多誘因以促進庶民經濟。

台北市職業棒球員職業工會說，大巨蛋場地的安全係數相對高，對球員來說是相對好的場地，希望能以政策引導業者參與使用，建立以運動產業思維的前提，對職棒文化可更加分；中信育樂公司也認同說，球隊喜歡在高水準的場地比賽，大巨蛋票房收入好，但背後隱藏成本也提高很多。

大巨蛋已舉辦過不少棒球賽事。圖為樂天桃猿與中信兄弟7日下午例行賽。中央社記者張新偉攝 113年4月7日

隨後，無黨籍市議員曾獻瑩指出，場館使用應思考如何最佳化，以及在大巨蛋內到底可不可以跳動，否則後續如何規劃售票；國民黨市議員張斯綱、耿葳、秦慧珠和柳采薇也說，大巨蛋可否辦演唱會，體育局應積極成立小組於1個月內提出解方，遠雄也應積極轉換態度舉辦更多活動，否則場館只能打棒球，其經濟效應相當低，恐成大倉庫。

民眾黨市議員陳宥丞、黃瀞瑩和張志豪都認為，遠雄態度顢頇，完全未正視產業界意見，不應閉門造車，要求應限期對外說明。

另外，民進黨市議員顏若芳、洪婉臻和林亮君也指出，大巨蛋若辦演唱會可達5.5萬人入場，相關公安和逃生避難是否可確實落實，若還沒準備好，遑論談下一階段的演唱會經濟，並批台北市政府態度消極。

台北市體育局長王泓翔回應表示，大巨蛋使用現以體育賽事為主，未來是否使用非運動賽事（演唱會）部分，若法規限制能解套都樂觀其成；至於非運動賽事場租收費問題，將由遠雄公司收取公聽會意見後再行財務試算和審慎評估，訂定合理收費規定；北市府也將嚴格督導遠雄，每年辦理相關營運績效評估和考核，若連兩年未達70分，北市府可依約要求停止營運和解約。

此外，台北市建管處長虞積學也指出，大巨蛋本身申請用途是作為體育場館，若要作為演藝廳、集會堂等用途才需符合建築技術規則第127條規定；但大巨蛋若要做臨時性其他用途（演唱會、集會或展覽），則需依北市大型群聚活動規定進行申請和安全交維計畫，並要找專業的公正第三方機構進行相關驗證和審查，以確保其公共安全無虞。

遠雄代表表示，已聽到各界想法和期許，會將相關意見帶回討論，希望給予時間回應各界。

戴錫欽直批，遠雄場內未給予明確回覆，卻安排發言人在場外受訪，玩弄兩面手法，若在意大巨蛋經濟學，這種閉門造車態度將引發各界更多撻伐；此外，台北市副市長李四川明天將針對大巨蛋是否辦演唱會開會討論，戴錫欽認為北市府要站在全民立場，不能放任遠雄予取予求，否則短視近利將成笑話，議會將善盡職責監督，不能放任業者任意而為，否則北市府應負擔起相關責任。（編輯：張銘坤）1130429