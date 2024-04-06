中市規劃小黃公車前進溪尾 偏鄉出門不再傷腦筋

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（中央社記者趙麗妍台中6日電）台中烏日區溪尾里位於台中、彰化、南投交界，因道路狹窄、客源少，婦孺出門常靠家人接送，中市府規劃隨招隨停的小黃公車，為偏鄉帶來大眾運輸，溪尾國小學生也能搭乘上學。

台中市交通局今天發布新聞稿，交通局長葉昭甫表示，市區客運營運230多條路線，每天發出逾8000個班次，其中有的道路狹小或客源考量，一般公車無法行駛，以小黃公車協力運作，今年再新增黃23路中庄龜殼線、黃24路麗水田中線、黃25路九德溪尾線，全市已有25條小黃公車路線。

葉昭甫指出，溪尾里為烏日區最大行政區，地理位置偏遠，溪尾大橋開通跨越烏溪，連結溪尾里與喀哩、同安厝，車程從1小時縮短至6分鐘，改善居民前往烏日及台中市區的交通時間，顧及溪尾里民行需求，推出「黃25路九德溪尾線」，為首條串聯捷運場站的小黃公車路線。

民眾可透過捷運轉乘高鐵台中站、台鐵烏日站及其他市區公車路線、醫院等地，開啟溪尾里公共運輸新篇章，人人都可搭全程免費的小黃公車。

溪尾國小全校58人，校長沈翠蓮指出，6年前只有21名學生，小黃公車行駛後，交通生力軍吸引家長讓子女來就讀，學生也可搭捷運接駁小黃公車到校學習。

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小黃公車駕駛賴奉春表示，小黃公車對從來沒有公車的溪尾地區民眾很有感，搭小黃公車全程不收費，365天都有班次上路，開車時間固定，接送的乘客像朋友一樣熟悉，工作樂在其中。

溪尾里長顏寶玉說，「黃25路」今年1月18日開始行駛溪尾地區，阿公阿嬤都能搭公車出門，改寫溪尾地區的公共交通運輸史，交通局突破連站牌都難以豎立的田埂路，以計程車代替公車，為全庄頭近千人交通升級的「大代誌」。（編輯：郭諭儒）1130406