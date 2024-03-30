台中多元化計程車破3400輛 具彈性費率及便利性

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（中央社記者郝雪卿台中30日電）外觀有別傳統計程車的多元化計程車，乘客需透過預約平台叫車，台中市交通局今天表示，因多元化計程車具彈性費率且便利性高，在使用頻率持續增加下，到3月已破3400輛。

「多元化計程車」有別於傳統計程車外觀，不是黃色車身，也沒有車頂燈，乘客需透過預約平台叫車，交通局指出，由於具備彈性費率且便利性高，近年來民眾接受度及使用頻率持續增加。

交通局表示，多元化計程車車輛數自去年7月以來陸續增加400多輛，到今年3月已突破3400輛，占台中市整體計程車數量的37%，顯見彈性服務漸受消費者與業者重視，民眾也有更多元且優質旅運服務及乘車選擇。

台中交通局長葉昭甫指出，台中市多元化計程車隊自民國108年起上路後，歷經4次公告徵選及各計程車業者積極參與，目前台中總共有13家多元化計程車業者。

交通局表示，多元化計程車隊採全預約載客，乘客需透過預約平台叫車，透過媒合同時預告車資，依規定多元化計程車不得巡迴攬客，也不可於計程車招呼站排班及占用計程車招呼站格位。

交通局提到，坊間有自用車車主私下成立叫車群組攬客，違反公路法也影響乘客權益，違規駕駛除依「公路法」吊扣駕照及車輛牌照4個月外，同時處以新台幣10萬元以上、2500萬元以下罰鍰。

交通局提醒民眾若有搭車需求，務必搭乘合法計程車，同時選擇合法計程車業者所提供的叫車軟體，保障乘車安全及權益。（編輯：郭諭儒）1130330