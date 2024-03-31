大甲媽遶境進香 中市4/5及4/14提供3線免費接駁車

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（中央社記者趙麗妍台中31日電）大甲媽祖遶境進香活動將登場，中市府交通局在4月5日及4月14日，提供3條免費接駁車路線，提醒民眾掌握即時路況，多利用大眾運輸工具，體驗「三月瘋媽祖」民俗文化魅力。

台中市政府交通局今天發布新聞稿表示，大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香活動，4月5日起駕及4月14日回鑾，規劃免費接駁服務，民眾可輕鬆前往參與媽祖遶境盛會，減少開車找停車位困擾。

交通局提供「朝富停車場-大甲體育場」、「美人山營區停車場-大甲高中」及「大甲國小-大甲體育場」3條免費接駁車路線，提醒民眾掌握即時路況，多加利用大眾運輸工具，體驗瘋媽祖的民俗文化魅力。

交通局說明，接駁車搭乘資訊，朝富線在市政北六路朝富停車場搭乘往大甲體育場，班距20至30分鐘，往大甲途中停靠「朝馬」站，4月5日發車時間往下午2時至晚間10時，往台中下午5時至翌日凌晨2時；4月14日發車時間往大甲上午10時至下午5時，往台中下午1時至晚間10時。

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大甲市區環線大甲國小線（大甲體育場往返大甲國小）及美人山營區停車場線（美人山營區停車場往返大甲高中）班距15至20分鐘，4月5日下午3時至翌日凌晨1時，4月14日上午10時至晚間9時30分。

交通局長葉昭甫說明，除免費接駁車外，現有市區公車也有公車路線可到達大甲區，搭配台中市民專屬「雙十公車」交通卡優惠，最多也只需花費新台幣10元。（編輯：陳仁華）1130331