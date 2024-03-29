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大甲媽祖4/5起駕遶境 氣象署客製化天氣預報

2024/3/29 10:56
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（中央社記者余曉涵台北29日電）大甲媽祖4月5日起將舉行9天8夜的大甲媽祖遶境進香活動，中央氣象署今天說，攜手大甲鎮瀾宮，將由資深預報員帶領團隊深入遶境行列，與信眾直接交流了解他們對氣象資訊需求。

中央氣象署今天發布新聞稿表示，一年一度的遶境活動吸引大批信眾不畏風雨日曬徒步參與，活動期間適逢天氣變化快速的春季，為服務參與信眾及工作團隊及早獲得天氣資訊，將在遶境去程（大甲至西螺），由資深預報員帶領團隊深入遶境行列，與信眾直接交流了解他們對氣象資訊需求。

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氣象署指出，活動期間也將透過行動氣象觀測車，沿途掌握天氣現況與提供即時訊息，同時在劇烈天氣發生前，立即通知鎮瀾宮服務團隊。

另外，氣象署說，4月5日、8至9日及12日，分別在鎮瀾宮、新港旅客中心、新港分駐所及花壇鄉文德宮前設置行動氣象服務站，以跑馬燈方式呈現即時氣象資訊，由資深預報員現場向信眾解說活動期間的天氣資訊，也透由LINE官方帳號，供民眾加入好友便可隨時秒查天氣。（編輯：郭諭儒）1130329

#鎮瀾宮
#中央氣象署
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