112年取締煙火罰156萬 彰縣府：迎大甲媽勿違法施放

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（中央社記者吳哲豪彰化25日電）台中大甲媽遶境4月5日起駕，媽祖鑾轎進入彰化市，常有熱情信眾放鞭炮煙火；彰縣消防局指出，去年取締違法爆竹煙火案件16件，罰鍰總計156萬元，呼籲民眾勿違法施放煙火。

台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境4月5日起駕，預計4月6日進入彰化市，當媽祖鑾轎在彰化市區遶境時，常有熱情信眾放鞭炮煙火歡迎媽祖，卻也因此製造噪音及空氣污染。

彰化縣消防局今天發布新聞稿表示，去年消防局共取締違法爆竹煙火案件16件，罰鍰合計新台幣156萬元，今年已取締違法施放爆竹煙火2件。

消防局指出，針對大甲媽遶境活動，消防局已派員前往行經路線沿途82家宮廟及35處村里長服務處，進行宣導，媽祖遶境活動展開時，也會派消防人車沿線警戒、廣播宣導，勸導不要在深夜施放爆竹煙火。

消防局表示，「彰化縣爆竹煙火施放管制自治條例」規定，每天晚上10時至隔天早上6時前，不得施放會產生笛音或爆炸音的爆竹煙火或特殊煙火，違反者可處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

消防局呼籲，宮廟以鼓掌、紙炮、電子音效，或舉辦藝文活動取代燃放鞭炮，避免燃放爆竹煙火。（編輯：陳仁華）1130325