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防大甲媽搶轎 彰警要求宮廟接轎團體簽公約禁鬥毆

2024/3/23 20:07
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（中央社記者吳哲豪彰化23日電）大甲媽祖遶境活動4月5日起駕，為防發生搶轎衝突，彰化縣警察局彰化分局今天和宮廟及接轎團體簽協議書，要求接轎需先提申請，人員需穿統一服裝，嚴禁鬥毆，用歡喜心接轎。

台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動4月5日起駕，彰化縣警察局彰化分局今天發布新聞指出，為防止搶轎等衝突行為，分局召集40間宮廟及接轎團體，召開遶境協調會，共同簽署「優質宮廟文化行動公約」，公約有「高自主管理」、「零聚眾鬥毆」、「低環保公害」、「交通真順暢」、「警民共協力」及「社會好期待」等六大主軸。

警方指出，公約中明確要求，大甲媽祖遶境接轎團體需事先提申請，建立接轎人員名冊，穿著統一服飾，並指定糾察員協助維持活動秩序及交通。

分局指出，公約也要求宮廟及接轎人員避免飲酒，嚴禁鬥毆，並減少燃放鞭炮，晚上10時不放鞭炮，凌晨0時後不產生噪音，達成傳統中不失禮、熱鬧中不失序的目標。

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彰化縣警察局也發布新聞說明，已將彰化市民生路地下道、彰化天后宮、彰化南瑤宮、員林市福寧宮及北斗奠安宮，列為大甲媽鑾轎進入彰化時，可能發生推擠、打架的熱區，也已安排3000多人次警力維持秩序。

往年媽祖鑾轎啟程進入彰化市區時常發生搶轎衝突，統促黨人士曾在彰化市民生路地下道要接轎發生衝突，去年大甲鎮瀾宮董事長顏清標則親自押轎順利通過民生路地下道。（編輯：黃世雅）1130323

#大甲媽祖
#鬥毆
#顏清標
#媽祖
#彰化縣警察局彰化分局
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