大甲媽遶境進香4/5起駕 中市警公布交管措施

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（中央社記者趙麗妍台中28日電）台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香4月5日起駕，為避免大量人車湧入，造成交通阻塞，台中大甲警分局公布交通管制措施，也呼籲民眾可搭乘大眾交通工具，以免塞車之苦。

台中市警察局大甲分局今天發布新聞稿指出，鎮瀾宮媽祖5日起駕交通疏導管制，分為行人徒步區、禁止汽車進入區、道路封閉路段管制等。

一、行人徒步區部分，大甲區三民路以東、中山路一段以西、文武路以南、光明路以北，劃設為行人徒步區，禁止汽、機車進入；二、禁止汽車進入區，大甲區經國路以東、中山路一段以西、德興路與文武路以南、經國路與中山路一段南端交叉路口以北；三、道路封閉路段管制，經國路與大安港路口至經國路與中山路一段路口，以及水源路與中山路一段路口至中山路一段與東安路口。

另外，在美人山舊營區、大甲體育館臨時停車場、大甲火車站後方空地停車場等，民眾可前往停車，再徒步至鎮瀾宮；民眾也可多利用火車、公車等大眾交通工具。

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接駁車部分，下午2時至晚間10時，台中市朝富停車場發車至大甲體育場，大甲體育場往返朝富路停車場則自下午5時至翌日凌晨2時；美人山營區停車場往返大甲高中下午，時間下午3時至翌日凌晨1時；大甲體育場至大甲國小，時間下午3時至翌日凌晨1時。接駁車每20至30分鐘1班車。

大甲分局也將針對騎（乘）機車未戴安全帽、無照駕駛及改裝車等嚴加取締，以維護行車用路品質及交通秩序。（編輯：陳仁華）1130328