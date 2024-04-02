大甲媽將至 新港奉天宮煙火防災部署3座移動式幫浦

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（中央社記者蔡智明嘉義縣2日電）大甲媽祖4月5日起駕，展開9天8夜遶境進香活動，嘉義新港鄉勢將湧進大量人潮，消防局昨晚在奉天宮實施煙火防災演練，廟內、外預先部署3座移動式幫浦，以防萬一。

嘉義縣消防局今天發布新聞稿表示，配合4月8日即將到來的大甲媽祖及大量香客，新港分隊於3月29日召開爆竹煙火暨防災與編組演練講座，並於昨晚在奉天宮實施夜間進香及搶救應變演練。

消防局表示，本次訓練設定狀況為夜間奉天宮後側疑似遺留火種，濃煙火舌急速竄出，廟方初期滅火無效，導致擴大延燒，消防局獲報後，隨即聯繫駐守奉天宮內警、義消人員先行以預先部署的移動式幫浦進行滅火，並請轄區分隊前往搶救。

消防局指出，8日、9日新港奉天宮四周與街道都將擠滿進香人潮與各式進香隊伍，若奉天宮發生火災消防車根本無法靠近，因此預先部署移動式幫浦，除奉天宮內1台，在奉天宮香客大樓及縣警局新港分駐所都各放置1台。

消防局強調，大甲媽遶境是每年地方宗教盛事，鄉親及宮廟團體施放爆竹煙火應選購具認可標示的爆竹煙火並依施放說明施放；切勿太晚施放爆竹煙火，體諒隔天仍須工作、上課民眾。

此外，可以使用爆竹音效取代傳統鞭炮，不僅可添熱鬧氣氛還能兼顧經濟、環保，降低火災意外發生。（編輯：陳仁華）1130402