上百輛計程車化身媽祖守護車 搭乘可獲祈福禮

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（中央社記者汪淑芬台北2日電）「大甲媽祖遶境進香」將於4月5日至14日展開，55688集團打造媽祖守護車，全台上百輛台灣大車隊小黃與多元計程車貼上MAZU紋身車貼，旅客搭乘還可獲祈福禮。

55688集團今天發布新聞稿表示，結合媽祖祈福的台灣民俗文化精神，打造「平安，我在」台灣大車隊MAZU守護車，即日起，民眾使用55688 APP叫車、超商叫車或路邊攔車，都有機會搭乘到台灣大車隊「平安，我在」MAZU守護車，還有機會得到限量祈福禮及新台幣300元新客搭車金。

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55688集團指出，MAZU守護車的紋身車貼，是由北市「2006宗教藝陣嘉年華-北台灣媽祖文化節」視覺設計總監陳志達操刀，設計發想以「眾生平安，我在眷顧」、「安啦，有我在」、「平安，因為台灣大車隊在（載）」，傳達台灣大車隊的品牌核心精神。

陳志達以現代美學表現傳統文化，創造時尚文青視覺感受，將代表海洋守護神媽祖的珠簾冠帽、海洋、波浪等元素融入台灣大車隊的閃電圖形品牌識別中，設計出3款「平安，我在」MAZU守護車，分別是高貴尊嚴的金面媽祖、威嚴慈悲的黑面媽祖、親切溫柔的白（粉）面媽祖。（編輯：陳仁華）1130402