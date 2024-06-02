大巨蛋破萬人聲中訓練穩定性 盼推導盲犬友善環境

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（中央社記者謝靜雯台北2日電）味全龍與中信兄弟今天在台北大巨蛋交手，觀眾席看到台灣導盲犬協會寄養家庭帶著訓練中的導盲犬觀賽，訓練狗狗在破萬人加油聲中還能有穩定性，也盼營造對導盲犬友善環境。

中職味全龍隊5月31日起在台北大巨蛋安排與中信兄弟3連戰，票房亮眼，昨天比賽吸引破聯盟紀錄2萬9688名觀眾入場，今天現場也湧入破萬名觀眾。

台灣導盲犬協會寄養家庭周姓民眾帶著訓練中的導盲犬Xandy觀賽，Xandy目前6個半月大，還在訓練階段，看得出來充滿好奇心。周姓民眾表示，之前曾帶著其他訓練中的犬隻去過味全龍的主場天母棒球場和斗六棒球場，職棒比賽現場各種聲音都有，希望在這樣的環境中訓練狗狗的穩定性。

周姓民眾分享，先前協會的另1隻導盲犬Jazz在高鐵引導視障人士下車時，因為乘客多有推擠，Jazz在推擠中1隻腳踩空到月台縫隙有點受傷，台灣職棒球場對於導盲犬都是友善的，但也希望推廣讓更多人知道，營造對視障人士和導盲犬友善的環境。

周姓民眾提到，目前台灣有2個導盲犬協會，全台約有6萬名視障人士，但服役中的導盲犬只有50幾隻，導盲犬養成不容易，在寄養家庭訓練到約1歲半會回到協會再訓練1年，前後約3年的養成，最後合格的犬隻比率僅有3成。（編輯：管中維）1130602