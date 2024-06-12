議會下午協商大巨蛋 蔣萬安：朝可辦演唱會方向

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（中央社記者陳怡璇台北12日電）大巨蛋能否辦演唱會成焦點，台北市議會今天下午將進行政黨協商；台北市長蔣萬安表示，朝可以舉辦包含演唱會的大型活動方向進行。

大巨蛋使用執照附表注意事項第29點要求，大巨蛋依台北市大型群聚活動安全管理自治條例申請辦理大型群聚活動時，應檢討符合建築技術規則建築設計施工編第127條規定，或經專業機構審查驗證防火逃生避難安全。

有議員指出，至今仍沒有專業機構願審查大巨蛋的避難安全，台北市副市長李四川5月31日在議會表示，使照註記被柯市府綁死，現在也沒有機構知道該怎麼審查驗證，須與議會共同解決。

蔣萬安今出席市立第一殯儀館拆除工程祈福暨圓滿感恩灑淨法會，接受媒體聯訪時被問及此事。

蔣萬安說，謝謝議長戴錫欽協助市府跟議會各黨團來溝通，不分黨派很多議員對大巨蛋未來舉辦非體育賽事，包含演唱會在內的大型活動都持正面看法。

蔣萬安說，大家共同面對大巨蛋在過去各項限制，希望朝向舉辦包含演唱會在內的大型活動的方向來進行。（編輯：張銘坤）1130612