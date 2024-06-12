大巨蛋可否辦演唱會 議會政黨協商綠籲市府別甩鍋

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（中央社記者劉建邦台北12日電）大巨蛋可否辦演唱會引關注，台北市議會議長戴錫欽今天宣布政黨協商。民進黨團在會前指出，支持辦演唱會，但要確保公共安全無虞，且應由市府提方案，別甩鍋給議會。

台北市議會今天下午舉行大會，戴錫欽在大會結束後宣布下午3時30分召開政黨協商，截至發稿為止，協商仍在進行中。

台北市議會民進黨團在政黨協商前發表聲明指出，樂見大巨蛋在安全無虞之下辦演唱會，但建物使照註記為市府權責，不是可以透過議會黨團協商處理，更不應在市府未提案的情況下政黨協商。

民進黨團表示，大巨蛋被蔣萬安列為重點政績，若面對關鍵問題時甩鍋議會，形同想收割不付出。

民進黨議員陳怡君則於大會中表示，今天大會結束後要政黨協商，太具突襲性且不符程序，市府應先提資料再政黨協商。

民進黨議員林延鳳表示，大巨蛋去年10月試營運前，民進黨議員便提醒市府，因前市府急於讓大巨蛋復工，未重視建築技術規則第127條，針對人潮疏散電腦模擬審查不完備，讓外界對公安有疑慮。

她說，蔣萬安為讓大巨蛋開幕急於發使照，但使照註記是市府權責，議會不該為此背書，蔣萬安別甩鍋給議會。

民進黨議員洪健益說，支持大巨蛋做為多功能使用或辦演唱會，但公安問題非透過政黨協商就要議會扛責任。

國民黨籍議長戴錫欽在議場回應，政黨協商非法律明定是議事慣例，議事規則未有政黨協商機制，發言議員對程序有誤解，召開政黨協商非偷襲或不符合程序，因先前總質詢期間聽取各議員意見時，他就希望邀不同黨團討論。

戴錫欽說，議會開政黨協商非要解決安全逃生問題，是希望了解各黨團對大巨蛋可否辦演唱會的意見，若有共識就送交市府參考，且使照註記本來就要由市府解決。

已舉辦多場棒球賽事的台北大巨蛋，能否舉辦演唱會，至今無明確答案。市府認為，依前柯文哲市府於民國109年在使用執照註記第29點規定，要求申辦大型群聚活動時，應經專業機構審查驗證防火逃生避難安全，但至今無機構知道如何審查，引發議論。（編輯：蕭博文）1130612