議會協商大巨蛋無共識 簡舒培：辦演唱會是安全問題

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（中央社記者劉建邦台北13日電）大巨蛋能否開演唱會引關注，台北市議會政黨協商無共識，民進黨議員簡舒培說，能否辦演唱會是安全問題；議長戴錫欽今天指出，政黨協商後提4項內容，應摒除政治口水。

台北市議會昨天召開政黨協商討論大巨蛋能否辦演唱會相關爭議，市府、議會各黨派皆派代表出席。簡舒培透過臉書（Facebook）發文，大巨蛋能否辦演唱會是安全問題，應給市民安全的蛋，台北市長蔣萬安卻甩鍋議會。

簡舒培說，北市副市長李四川先前回覆大巨蛋不能辦演唱會稱是前市長柯文哲任內在使照註記受理大型群聚活動工作計畫書申請時，仍應檢討符合「建築技術規則建築設計施工編第127條規定，或經專業機構性能設計審查驗證防火逃生避難安全」而綁的死結。

她指出，蔣萬安昨天受訪稱議會政黨協商解決大巨蛋困境，回應太荒唐，議會協商怎由市長宣告，議會非蔣萬安附庸。議會協商是為凝聚各黨共識，大巨蛋能否辦演唱會，從頭到尾是安全問題，非共識問題。

簡舒培表示，大巨蛋如何申請大型群聚活動及由那些專業機構審查，應是市府規劃，蔣萬安僅喊盡力解決，毫無作用，還要由議長邀各黨議員協商，希望透過變更使用執照或撤銷註記解決問題。

她說，蔣市府若打算鬆綁大巨蛋使照註記辦演唱會，應要保證每場活動安全，若發生事故的疏散逃生有無明確規劃，這些是蔣市府責任。

戴錫欽在臉書發文提及政黨協商後提4項內容，包含大巨蛋辦非體育賽事是否適用建築技術規則第127條，請市府再行文內政部函示確認，若不適用則需符合台北市大型群聚活動安全管理自治條例規範。

此外，大巨蛋如能辦演唱會等非體育活動，市府應積極要求遠雄提高營收分潤比例及認養松菸古蹟維護，並嚴格把關大巨蛋營運績效評分配比等。

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戴錫欽說，要求行文內政部確認建築技術規則127條適用與否是民進黨團，最後卻提出否決共識，這由外界自行解讀。若真心支持大巨蛋正常營運及迎接各項賽事和精彩演出，建議摒除政治口水且少算計。

他表示，針對政黨協商內容，是為有效制衡遠雄營運不以謀利為目的，並考量開放演唱會後增加獲益，提出包含提高營收分潤比例等，都是為讓屬於全體市民的大巨蛋發揮最大經濟效益，且符合各界期許。（編輯：張銘坤）1130613