大巨蛋能否開演唱會 戴錫欽盼12日政黨協商尋解方

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（中央社記者劉建邦台北6日電）大巨蛋能否舉辦演唱會，各界關注。台北市議會議長戴錫欽今天說，期盼12日政黨協商，討論確保辦理非體育賽事安全無虞細節，期望能凝聚具體文字，供市府作後續處理參考及依循。

大巨蛋使用執照附表注意事項第29點要求，大巨蛋依台北市大型群聚活動安全管理自治條例申請辦理大型群聚活動時，應檢討符合建築技術規則建築設計施工編第127條規定，或經專業機構審查驗證防火逃生避難安全。

有議員指出，至今仍沒有專業機構願審查大巨蛋的避難安全，台北市副市長李四川5月31日在議會表示，使照註記被柯市府綁死，現在也沒有機構知道該怎麼審查驗證，須與議會共同解決。

台北市長蔣萬安今天上午出席活動被問及戴錫欽願意幫忙協商，此外是否有其他努力方向；蔣萬安說，會以內政部106年函示爲依據，克服障礙及困難，並感謝戴錫欽願協助與議會各黨團溝通，會持續與議會努力。

戴錫欽下午接受媒體電話訪問表示，會先徵詢議會各黨團及議員意見，包含如何處理使用執照註記及確保安全無虞，經徵詢意見並達初步共識後，盼在12日召開政黨協商會議，期望能凝聚具體文字，供市府作後續處理參考及依循方向。

他說，若12日召開政黨協商，相關內容就如議員提案，文字部分需在政黨協商內達共識，包含辦理非體育賽事應安全無虞等細節，大巨蛋能辦演唱會是市民期待及各黨議員都關注。

北市議會民進黨團總召許家蓓表示，黨團將正式開黨團會議討論立場，大方向會聚焦如何把關大巨蛋安全性。

許家蓓說，大巨蛋若要辦演唱會或非體育賽事，重點在如何審查及確保安全，不容許有模糊空間，確保安全是第一優先，市府及議會當然會共同把關尋解方，但不能只把球丟給議會，市府握有決策權，呼籲蔣萬安負起責任解決問題並勇於承擔。

台灣民眾黨團總召陳宥丞接受電話聯訪表示，大原則是希望大巨蛋可辦演唱會，但現今的法規問題，是因過去不分藍綠所訂的高標準結果，藍綠本應回頭檢視，但不能自打臉，別因市府由不同黨派執政就有兩套標準，應在消防和安全無虞情況處理後續，才是能接受的方向。

國民黨團書記長張斯綱接受電話訪問時說，將朝大巨蛋可開演唱會為目標，會支持戴錫欽和市府，盼可在此議會會期解決相關狀況。（編輯：蕭博文）1130606