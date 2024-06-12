大巨蛋能否辦演唱會 北市議會協商無共識19日再討論

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（中央社記者劉建邦台北12日電）大巨蛋能否開演唱會引關注，台北市議會今天政黨協商，議長戴錫欽會後受訪說，討論未達共識，初步對使照註記部分有列出文字，後續將由藍白議員提案，預定19日大會討論。

大巨蛋能否開演唱會，關鍵在於使照註記第29點要求檢討「建築技術規則建築設計施工編」第127條規定。台北市府4月間提及大巨蛋辦理非體育賽事活動，回歸「台北市大型群聚活動安全管理自治條例」，提報活動安全及交通維護計畫等送市府審議。

針對大巨蛋能否開演唱會，台北市議會今天下午召開政黨協商討論，包含北市副市長李四川、戴錫欽、民進黨、台灣民眾黨、國民黨等皆派代表出席，會議歷經1個半小時。

戴錫欽會後接受聯訪表示，議會政黨協商討論大巨蛋後續辦非運動賽事作法，並列出初步文字內容，各黨團對文字沒太大意見，有差距是針對後續解套方式，是要由市府主動或議會通過政黨協商達共識處理。

他說，對此部分民進黨團有不同意見，政黨協商最後未達共識，後續將由認同文字的國民黨團、民眾黨團等議員提案，再送大會討論，若過半數議員支持，就可形成議會多數意見，供市府進行後續參考。

戴錫欽表示，針對文字部分，初步就是針對使照註記第29點，並認為內政部已在民國106年函示，大巨蛋是體育場館，沒有建築技術規則第127條規定的問題，但當時市府仍在使照加上註記。

他說，今天政黨協商時，民進黨團代表希望針對此部分再發文給內政部，為求完整，建議納入政黨協商後的文字，綠營代表同時認為這部分應由市府主動，可不用納入，最後也未達共識。

戴錫欽指出，議會19日將開大會，如有議員針對這次政黨協商內容提案，後續會按程序進大會討論，通過後會送交市府研議辦理，屆時有議員對文字內容有不同意見，可能會進行表決。

出席政黨協商的民進黨議員林亮君會後接受聯訪表示，民進黨團支持大巨蛋做多元使用如辦演唱會，但針對127條應由市府自行處理，且應依職權進行辦理或變更，強調市府要自行決定。

李四川會後接受聯訪說，政黨協商時已向各黨團代表說明包括程序等內容，後續會尊重議會決議並比照辦理。（編輯：方沛清）1130612