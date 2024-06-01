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大巨蛋辦演唱會卡關 民眾黨：李四川配合綠政治操作

2024/6/1 15:24
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（中央社記者郭建伸台北1日電）台北市副市長李四川昨天說，台北大巨蛋辦演唱會卡關是因使照註記被柯市府綁死。民眾黨發言人吳怡萱今天批評，李四川明明已經拍板決行解套方式，為何配合民進黨議員政治操作。

台北大巨蛋何時能舉辦演唱會受關注，有議員指出，至今仍沒有專業機構願審查大巨蛋的避難安全，台北市副市長李四川昨天備詢表示，使照註記被柯市府綁死，須與議會共同解決。

吳怡萱今天透過聲明表示，當初為安全設下底線，現卻成了現任市府反咬柯文哲的工具，李四川明明已經拍板決行解套方式，為何配合民進黨議員政治操作。

吳怡萱表示，大巨蛋承載了許多人期待跟要求，過去議會砲聲隆隆，要求大巨蛋「要以打棒球」為優先，當時遠雄增加演唱會場次，被議員質疑掛羊頭賣狗肉，要求一定要以打棒球優先。事實上，沒有賽事時，辦演唱會不是不可以，就是額外審查。

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吳怡萱補充，李四川明明早已拍板依「台北市大型群聚活動安全管理自治條例」辦理，遠雄需請專家驗證完成，並待第三方機構審查通過，市府核定後就可申辦非體育賽事活動。既然已經拍板，為何又要把前台北市長柯文哲拖出來扛。

吳怡萱質疑，台北市長蔣萬安上任後，內政部就火速通過防火避難性能審查，大巨蛋終於能啟用，蔣市府一上任就拿到大禮包風光剪綵，結果現在「好事身上攬，困難別人扛」，有這麼好康的事嗎。（編輯：林興盟）1130601

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