新北市長接班人選 侯友宜：國民黨不乏人才

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（中央社記者王鴻國新北3日電）新北市長侯友宜今天針對2026年新北市長接班人選問題表示，他目前真的努力拚市政；他也答詢表示，國民黨不乏人才，只要有人才願意為新北市做事、犧牲奉獻，他都歡迎。

侯友宜今天到新北市議會市政總質詢備詢，他接受媒體聯訪時，媒體詢及怎麼看未來新北市長接棒人選的問題，尤其是台北市副市長李四川跟新北市副市長劉和然等人都參與三重先嗇宮廟會活動。

侯友宜表示，李四川、劉和然都在新北市政府工作很長一段時間，都是表現非常傑出的優秀人才，樂見多多關心新北市，離選舉還有很長一段時間，大家全力拚市政。媒體追問會爭取國民黨主席為劉和然鋪路嗎，侯友宜說「我目前真的努力拚市政吧」。

國民黨議員在市政總質詢時，紛紛關心2026市長選舉接班人選，黨團書記長陳偉杰就點名李四川、劉和然及台北市副市長林奕華、立委洪孟楷等人，戴湘儀還加碼點名立法院副院長江啟臣。

侯友宜回答，國民黨不乏人才，李四川等人都是國民黨不可多得的人才，只要有人才願意為新北做事、犧牲奉獻，他都非常歡迎，最後結果由人民決定。

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侯友宜表示，新北市是台灣的縮影，不是一下子跳進來就能馬上懂，接班人選最重要的條件是具備市政專業，把新北市政的格局拉到國際，其他都是基本該做的事情，希望多點人才進入新北，帶領大家往前走。

陳偉杰詢問對於民進黨立委蘇巧慧可能參選新北市長的看法，侯友宜表示，沒有評論；陳偉杰追問對民眾黨立委黃國昌是否參選市長的立場。侯友宜表示，尊重其個人意願。（編輯：李錫璋）1130603