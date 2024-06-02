黃埔建軍百年活動雨勢過大舞台倒塌 1人頭部受傷送醫

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（中央社記者陳昱婷台北2日電）黃埔建軍建校百週年慶祝活動今天登場，過程中舞台棚架因雨勢過大而倒塌，1人受傷送醫。已在現場的新北市長侯友宜及隨後抵達的台北市長蔣萬安因此改在舞台下淋著雨致詞。

陸軍軍官學校校友總會今天舉辦慶祝黃埔建軍建校百週年系列活動，侯友宜和現場人士致意時，舞台棚架突然倒塌，導致1人受傷送醫，侯友宜因此改到舞台旁的貴賓觀禮區致詞。

侯友宜致詞時未撐傘，他說，儘管現場下著大雨，但黃埔精神永遠不滅，他要感謝軍人以國家團結及榮譽為重，百年來協助國家面對、走過所有困難及挑戰，讓中華民國土地上的所有人都能安居樂業，過好生活。

隨後抵達的蔣萬安同樣在致詞時未撐傘，他感謝軍人成為中華民國最堅實的後盾，將青春無私奉獻給國家，退休後仍然關心國家發展，投入各項公益活動、持續給予政府建言，堅定地捍衛中華民國，他也會秉持相同精神，為市民、為台北市打拚。

陸軍軍官學校校友總會秘書長羅睿達接受媒體聯訪說明，因為今天雨勢非常大，已經發現舞台頂部有承受不住的跡象，本來想找支撐物頂著，就突然塌了下來，導致1人頭部受傷，已經送醫治療。（編輯：李錫璋）1130602

新北市長侯友宜（前中）2日到台北市凱達格蘭大道，出席慶祝黃埔建軍建校百週年系列活動全民國防嘉年華，行舉手禮向與會人員致意。中央社記者謝佳璋攝 113年6月2日