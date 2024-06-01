朱立倫：考監功能不彰 不動憲法下砍和凍都是方式

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北1日電）國民黨主席朱立倫今天表示，考監兩院長期功能不彰，在不動憲法之下，如何讓考監的功能讓民眾接受，不管是砍還是凍，都是方式，總統賴清德應好好檢討，而非立刻提出名單。

國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌提出廢監察院訴求，引發討論。民進黨立委陳亭妃昨天表示，她再次提出廢除考試院、監察院的修憲案，希望立法院長韓國瑜成立修憲委員會。

朱立倫今天下午到建國中學演講時受訪表示，昨天看到最大矛盾是民進黨提案要廢考監，賴總統又提名考試院長、考試委員名單。國民黨也曾經討論過砍或是凍考監兩院的人數或預算，原因就是長期以來考監功能不彰，民眾多有詬病，這是值得社會討論的議題。

朱立倫認為，在不動憲法的狀況下，如何讓考監的功能讓民眾接受，不管是砍還是凍，都是方式，賴總統應好好檢討，不是立刻提出名單。

至於具有黨員身分的前國民黨立委邱文彥、前銓敘部次長呂秋慧接受賴總統提名考試委員，事前是否有向國民黨報備，朱立倫則說，國民黨會在內部進行討論，黨有黨章與黨紀規定。

談及台北市警察局長人事，朱立倫表示，他擔任過16年的地方首長，不管是中央提出來的多個人選，讓市長圈選，或透過討論方式決定，或是中央推薦，市長同意，都不會發生有兩個人選，台北市長蔣萬安選了一位，中央又改派另外一位，這是非常荒謬的事情，內政部一定要向蔣萬安解釋。（編輯：黃瑞弘、楊蘭軒）1130601