藍委擬凍結監院預算 監委：調查業務恐停擺

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（中央社記者陳俊華台北3日電）國民黨多名立委主張廢監院，不廢監察權，提出先凍結監察院預算。監委紀惠容今天說，如果朝野共識要廢監察院，可依程序修憲，但「砍預算我們要怎麼做，我就真的不知道了」。

國民黨立委羅智強、黃健豪、徐巧芯、林沛祥、王鴻薇等人，今天在立法院召開「捍衛監察權，廢除東廠院」記者會，提出12位藍委的聯合倡議，要求民進黨立即回應是否支持凍結監察院預算、修憲複決公投併同2026年或2028年大選舉行。

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紀惠容下午舉行記者會，會後受訪時表示，她不太了解廢院不廢監察權是什麼意思，但她有看到立委說要砍預算，如果朝野有共識要廢監察院，就依照程序走，也就是要修憲，一定尊重朝野最後的協商結果。

紀惠容說，這屆監委真的都很認真，其實還是希望按照修憲程序走，「砍預算我們要怎麼做，我就真的不知道了」，畢竟所有調查都需要業務費，是不是就是要監委停擺、不做了。（編輯：翟思嘉）1130603