鋒面由北而南移動西半部雨勢增 中南部防豪雨

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（中央社記者張雄風台北2日電）氣象署表示，今天鋒面由北而南移動，白天西半部地區留意短延時強降雨，晚間北部地區雨勢逐漸趨緩，中南部防豪雨；預計明天各地降雨減弱，5日起又有一波鋒面接近、各地有雨。

中央氣象署預報員趙竑今天在天氣說明會中表示，颱風馬力斯昨天減弱為一般低壓後，水氣融入鋒面系統，造成台灣附近降雨量增加，且容易有強對流發生。

趙竑指出，今天稍早有較明顯的線狀對流移動到台灣的中南部地區，氣象署也陸續發布大雨特報、大雷雨即時訊息等；今天西半部、中南部地區都會有短延時強降雨，中南部可能有大雨或豪雨等級以上降雨。

趙竑表示，隨著鋒面系統逐漸南移，北部地區降雨也會愈來愈明顯，中南部降雨仍會持續，山區降雨也會增加；今晚整體天氣還是不穩定，但隨著鋒面由北而南移動，北台灣降雨會逐漸趨緩，中南部地區雨勢還是很明顯，山區留意短延時強降雨。

趙竑說，明天鋒面會移動到巴士海峽，明天受到北方乾冷空氣影響，降雨趨緩；但5日有一道鋒面在華南地區建立，並有水氣持續移入台灣，在8日之前水氣偏多，台灣各地都容易有局部降雨情況發生。

趙竑進一步說明，明天降雨以中南部、花東地區為主；5、6日華南水氣逐漸增加，各地降雨範圍增加、時間拉長；7、8日各地水氣更多，山區更要留意較強的短暫陣雨。

氣溫方面，趙竑提到，明天、4日高溫都在攝氏30度以下，北台灣約24、25度，其他地區稍微溫暖；5日之後各地高溫又會回到30度左右。（編輯：張雅淨）1130602