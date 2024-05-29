鋒面雨下對地方 台南3大水庫進帳2500萬立方公尺

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（中央社記者楊思瑞台南29日電）梅雨鋒面昨天起為南部山區帶來降雨，台南市政府水利局估計台南3大主要水庫共已進水約2500萬立方公尺，今天總蓄水量逾2億4000萬立方公尺，整體蓄水率36%，水情正常。

台南市政府水利局新聞稿指出，這波降雨可說「下對地方」，集中在主要水庫集水區內，有效挹注水庫，其中曾文水庫累積降雨量132.9毫米、蓄水量增加1702萬立方公尺，烏山頭水庫累積降雨72.2毫米、蓄水量增加223萬立方公尺，南化水庫累積降雨量134.3毫米、蓄水量增加559萬立方公尺。

水利局指出，總計3大水庫蓄水量增加約2500萬立方公尺，約相當台南市25天公共用水量，不無小補，而且各水庫上游持續入流中。

水利局指出，台南主要水庫總蓄水率約由32%提高為36%，但仍未到達5成，希望後續仍有降雨提升水庫蓄水率，為下半年二期稻作及公共用水做好準備。

台南市長黃偉哲透過新聞稿表示，南部地區降雨時間與空間分布不均，在氣候變遷、極端氣候下，旱澇兩極趨勢，期待中央能持續加強水庫多元清淤，增加庫容，及強化系統節水措施，並輔導企業提高使用回收水及再生水，進一步確保供水穩定及應變能力。（編輯：謝雅竹）1130529