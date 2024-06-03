南化水庫蓄水率破5成2 高屏溪原水濁度飆升

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（中央社記者蔡孟妤高雄3日電）梅雨鋒面為南部帶來降雨，南化水庫累積降雨量上升，加上高雄以旗山溪越域引水助攻，累積進帳逾1000萬噸，帶動蓄水率從3成上升至5成2。不過高屏溪原水濁度飆升，已調動支援水源因應。

水利署南區水資源分署副分署長林玉祥今天接受中央社記者訪問表示，南化水庫上游集水區降雨，已入庫約700萬噸，加上旗山溪甲仙堰越域引水挹注約350萬噸，2天進帳逾1000萬噸，總蓄水量4671萬噸，蓄水率從3成升至約5成2。

另外，截至今天上午11時40分，高雄旗山溪流量達約每秒156立方公尺，水量豐沛，林玉祥說，高雄、台南一期稻作已陸續完成供灌、收割，加上汛期降雨機率高，加上以旗山溪越域引水，希望加速灌滿南化水庫。

不過，高雄民生用水仰賴高屏溪攔河堰取水，但高屏溪原水濁度也因連日降雨飆高，截至今天上午11時，已飆達1萬6000NTU（濁度）。水公司調度南化聯通管支援約30萬噸水源，加上伏流水、地下水等約44萬噸因應，確保供水無虞。

水利署南區水資源分署表示，這波降雨落在集水區，對水情有很大幫助，南化水庫蓄水率提升，旗山溪、高屏溪流量豐沛，雖然濁度升高，但以支援水源因應，不影響供水，南部水情樂觀。（編輯：黃世雅）1130603