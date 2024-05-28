鋒面挹注全台水庫7484萬噸 曾文、烏山頭水庫收穫豐

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（中央社記者曾智怡台北28日電）鋒面通過，全台水庫估進帳7484萬噸水量，最大贏家是南部聯合運用的曾文、烏山頭水庫，合計進帳1900萬噸。水利署指出，水庫獲得挹注有助於一期稻作抽穗用水需求，進一步確保供水穩定。

根據水利署統計，自27日上午7時至今天下午4時，中部水庫喝下最多水，降雨效益估達3900萬噸；其中，位處上下游的日月潭、霧社水庫合計進帳1400萬噸，鯉魚潭、德基水庫也各收獲800萬噸水量。

南部水庫收下2450萬噸水，並以聯合運用的曾文、烏山頭水庫進帳1900萬噸最多；其次為南化水庫，降雨效益約410萬噸。北部水庫合計入帳1130萬噸，進帳第一名的是石門水庫360萬噸。

整體北中南部與離島水庫總降雨入流量估上看7484萬噸，其中2772萬噸已入庫，剩餘部分將在未來幾天慢慢入庫。水利署表示，目前時值一期稻作抽水期用水需求較大，本波降雨除可減少水庫供應下游農業及公共用水，也能夠增加水庫蓄水，對於供水穩定更有保障。

攤開全台水庫蓄水概況，北部地區新山水庫蓄水率96.8%、翡翠水庫蓄水率68.5%、石門水庫蓄水率33.1%、寶山第二水庫蓄水率58.4%；中部主要水庫如鯉魚潭、德基、日月潭水庫，蓄水率各為72.3%、82.1%、97.9%。

南部烏山頭水庫蓄水率77.7%、曾文水庫蓄水率29.7%、南化水庫蓄水率26.9%。

此外，今天清晨氣象署發布大雷雨及豪雨特報，水利署已成立應變小組三級開設因應，緊盯氣象變化及水情訊息發布淹水警戒，利用AI人工智慧辨識各地攝影機淹水狀況，通報地方政府盡速應變處置，進行道路交通管制，並啟動抽水機加速退水。（編輯：林淑媛）1130528