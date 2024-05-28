鋒面通過降雨挹注 曾文、南化水庫單日雨量都破百
2024/5/28 13:16（5/28 14:11 更新）
（中央社記者楊思瑞台南28日電）受鋒面通過影響，南部山區今天清晨起出現明顯雨勢，曾文水庫集水區至中午為止累積雨量125毫米，自去年9月10日後再次單日雨量超過100毫米，南化水庫集水區也有125毫米雨量。
經濟部水利署南區水資源分署中午12時觀測資料顯示，今天曾文水庫集水區累積降雨量125毫米，烏山頭水庫72毫米，南化水庫125毫米，且仍有間歇性降雨持續。
南區水資源分署觀測資料顯示，曾文-烏山頭水庫系統中午12時合計蓄水量2億370萬立方公尺，蓄水率34 .93%，南化水庫蓄水量2577萬立方公尺，蓄水率28.89%，與昨天相較皆呈現微幅上升。
南區水資源分署指出，此波降雨可望帶來多少進水效益，正密切掌握估算中，並持續針對水情變化進行相關因應措施。（編輯：郭諭儒）1130528
延伸閱讀留意強降雨、北台轉涼 基隆北海岸等地注意長浪高雄強降雨 梓官區信義路積水60公分拉封鎖線高雄大雨 陳其邁：減低傷害並盼集水區有更多水量連日降雨 寶山、寶二水庫合計估增40萬噸水量曾文南化聯通管最快20日通水 兩水庫相互支援穩定台南用水
- 鋒面通過降雨挹注 曾文、南化水庫單日雨量都破百2024/05/28 13:16
- 2024/05/23 17:11
- 2024/05/22 14:33
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
連日降雨 寶山、寶二水庫合計估增40萬噸水量