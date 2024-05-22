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雨量挹注 石門水庫蓄水率回升至32.2%

2024/5/22 14:33（5/23 17:13 更新）
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（中央社記者葉臻桃園22日電）水利署北區水資源分署今天表示，近日降雨讓石門水庫蓄水率回升，截至今天上午7時止，蓄水率已升至32.2％，寶山及寶二水庫蓄水率也回升至54.8％。

石門水庫今年4月23日蓄水率一度只剩24.08%、水情吃緊，所幸4月底至5月初幾波雨勢適時幫助水庫「解渴」，預期接下來幾天仍有降雨機會，水庫也有望持續進補。

水利署北區水資源分署向媒體表示，20日至今天上午7時的降雨，預估可為石門水庫增加270萬噸水量；寶山及寶二水庫預估可增加約20萬噸水量。

北水署指出，石門水庫上午7時的水位為223.96公尺，蓄水量為6604萬噸，蓄水率已回升至32.2％；寶山及寶二水庫上午7時蓄水率則回升至54.8％。

北水署表示，仍以完成今年一期作供灌為目標，除優先使用河川及埤塘水源供灌外，已與農水署桃園及石門管理處策定抽穗期6月供水量為3700萬噸，且視近期降雨挹注情形及實際農作用水需求，採每周滾動檢討方式進行節水供灌。（編輯：龍柏安）1130522

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