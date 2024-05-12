桃園水情亮提醒綠燈 市府增備用井日供逾2萬噸

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（中央社記者吳睿騏桃園12日電）經濟部自3月19日起將桃園地區水情燈號調整為水情提醒的綠燈，桃園市府指出，已完成備用水井準備工作，全市增至41口備用水井，抗旱應變時可啟動，可日供2萬228噸水用水量。

經濟部自3月19日起將桃園、新竹、苗栗及台中地區 水情燈號 水情燈號小百科 一、藍燈：

水情正常、供需穩定。 二、綠燈：

加強水源調度、研擬措施。 三、黃燈：

1.減壓供水：離峰及特定時段降低管壓供水。

2.停止供水：停供行政機關及國營事業管轄噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等非急需或非必要用水 四、橙燈：

1.停止供水：試放消防栓、露天屋頂放流及其他得停供之用水

2.減量供水：

（1）每月用水超過一千度大用水戶之非工業用水戶減供20%、工業用戶減供5至20%，醫療或其他性質特殊者不在此限

（2）游泳池、洗車、三溫暖、水療業者，及其他不急需用水，減供20% 五、紅燈：

分區供水：分區輪流或全區定時停止供水。

定點供水優先順序如下：

1.居民維生

2.醫療

3.國防事業

4.工商事業

5.其他



資料來源：水利署 看更多 關閉 調整為「提醒綠燈」。根據經濟部水利署北區水資源分署公布的資料顯示，截至今天中午12時，石門水庫的水位為224.13公尺，蓄水率為32.6%。

桃園市政府水務局今天發布新聞稿表示，已於3月底完成新增13口備用水井，每日可提供4938噸水量，加上既有28口備用水井，每日總共可提供2萬228噸水，除維持備用水井啟動抗旱應變時使用性，並要求用水大戶採取相對應節水措施。

水務局指出，近日各公所積極檢查備用水井狀況，針對6口水質含泥量較高、出水量較低的水井，緊急辦理洗井作業並於3月底完成，除可維持提供鄰近民眾次級用水使用外，也規劃備用水井多元使用，透過水車將供水範圍擴大，提供公園綠地植栽澆灌、公園廁所沖洗使用等，降低自來水使用率，節省自來水供民生家戶使用。

水務局表示，除備用水井外，市府鼓勵政府機關或民間企業優先取用各水資源回收中心放流水，針對非接觸人體用途可用於路樹澆灌、農田灌溉、工地揚塵抑止、洗掃道路、清洗水溝等，增加放流水使用率，減少使用自來水使用量，以紓解水情。（編輯：戴光育）1130512