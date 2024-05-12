桃園水情亮提醒綠燈 市府增備用井日供逾2萬噸
（中央社記者吳睿騏桃園12日電）經濟部自3月19日起將桃園地區水情燈號調整為水情提醒的綠燈，桃園市府指出，已完成備用水井準備工作，全市增至41口備用水井，抗旱應變時可啟動，可日供2萬228噸水用水量。
水情燈號小百科
一、藍燈：
水情正常、供需穩定。
二、綠燈：
加強水源調度、研擬措施。
三、黃燈：
1.減壓供水：離峰及特定時段降低管壓供水。
2.停止供水：停供行政機關及國營事業管轄噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等非急需或非必要用水
四、橙燈：
1.停止供水：試放消防栓、露天屋頂放流及其他得停供之用水
2.減量供水：
（1）每月用水超過一千度大用水戶之非工業用水戶減供20%、工業用戶減供5至20%，醫療或其他性質特殊者不在此限
（2）游泳池、洗車、三溫暖、水療業者，及其他不急需用水，減供20%
五、紅燈：
分區供水：分區輪流或全區定時停止供水。
定點供水優先順序如下：
1.居民維生
2.醫療
3.國防事業
4.工商事業
5.其他
資料來源：水利署
桃園市政府水務局今天發布新聞稿表示，已於3月底完成新增13口備用水井，每日可提供4938噸水量，加上既有28口備用水井，每日總共可提供2萬228噸水，除維持備用水井啟動抗旱應變時使用性，並要求用水大戶採取相對應節水措施。
水務局指出，近日各公所積極檢查備用水井狀況，針對6口水質含泥量較高、出水量較低的水井，緊急辦理洗井作業並於3月底完成，除可維持提供鄰近民眾次級用水使用外，也規劃備用水井多元使用，透過水車將供水範圍擴大，提供公園綠地植栽澆灌、公園廁所沖洗使用等，降低自來水使用率，節省自來水供民生家戶使用。
水務局表示，除備用水井外，市府鼓勵政府機關或民間企業優先取用各水資源回收中心放流水，針對非接觸人體用途可用於路樹澆灌、農田灌溉、工地揚塵抑止、洗掃道路、清洗水溝等，增加放流水使用率，減少使用自來水使用量，以紓解水情。（編輯：戴光育）1130512
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。