本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

PM2.5濃度高 新北板橋等4地空氣品質亮紅燈

2024/5/12 11:09
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北12日電）新北三峽今天凌晨大火，根據環境部空氣品質監測網，至上午10時，板橋、土城、新莊及樹林4地空氣品質達紅色警示等級，主要污染物為PM2.5。明天及14日須留意境外污染物移入。

新北警消指出，凌晨0時許接獲通報，三峽區添福路發生2層樓鐵皮工廠火警，獲報後立即調派大批人車前往灌救，因火場內印刷機台及紙張都已燃燒，警消直到凌晨1時34分才把火警侷限，並設置8條水線阻隔延燒。

根據環境部空氣品質監測網，今天截至上午10時，新北市板橋、土城、新莊、樹林空氣品質達紅色警示等級，主要污染物為細懸浮微粒（PM2.5）。

環境部指出，白天鋒面接近，環境風場為東南風至西南風，晚間起鋒面通過，環境風場轉為東北風，受降雨洗除作用影響，空氣品質多為普通等級；馬祖及金門易有低雲或局部霧影響能見度。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

環境部預估花東空氣品質為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，南部零星地區短時間可能達橘色提醒等級；北部為「橘色提醒」等級。

環境部提醒，明天至14日鋒面通過及東北季風影響，東北風影響期間可能挾帶境外污染物影響台灣，影響情況視上游濃度累積及降雨而有所變化，中南部污染物易累積；15日至17日環境風場為偏東風至東北東風，西半部擴散條件差，污染物易累積。（編輯：管中維）1130512

#PM2.5
#新北市
#板橋
#空氣品質
#環境部空氣品質監測網
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.72
更多編輯台推薦新聞：