PM2.5濃度高 新北板橋等4地空氣品質亮紅燈

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北12日電）新北三峽今天凌晨大火，根據環境部空氣品質監測網，至上午10時，板橋、土城、新莊及樹林4地空氣品質達紅色警示等級，主要污染物為PM2.5。明天及14日須留意境外污染物移入。

新北警消指出，凌晨0時許接獲通報，三峽區添福路發生2層樓鐵皮工廠火警，獲報後立即調派大批人車前往灌救，因火場內印刷機台及紙張都已燃燒，警消直到凌晨1時34分才把火警侷限，並設置8條水線阻隔延燒。

根據環境部空氣品質監測網，今天截至上午10時，新北市板橋、土城、新莊、樹林空氣品質達紅色警示等級，主要污染物為細懸浮微粒（PM2.5）。

環境部指出，白天鋒面接近，環境風場為東南風至西南風，晚間起鋒面通過，環境風場轉為東北風，受降雨洗除作用影響，空氣品質多為普通等級；馬祖及金門易有低雲或局部霧影響能見度。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

環境部預估花東空氣品質為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，南部零星地區短時間可能達橘色提醒等級；北部為「橘色提醒」等級。

環境部提醒，明天至14日鋒面通過及東北季風影響，東北風影響期間可能挾帶境外污染物影響台灣，影響情況視上游濃度累積及降雨而有所變化，中南部污染物易累積；15日至17日環境風場為偏東風至東北東風，西半部擴散條件差，污染物易累積。（編輯：管中維）1130512