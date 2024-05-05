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5月汛期來臨 陳其邁視察美濃三洽水滯洪池防汛整備

2024/5/5 13:45
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（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）5月汛期來臨，高雄市長陳其邁今天視察美濃區三洽水滯洪池防汛整備，並指示市府水利局除辦理排水渠道疏濬外，仍應加強各抽水機組設備檢查及運轉，確保豪大雨來襲發揮排洪功能。

陳其邁今天率高市府水利局團隊，會同民進黨立委邱議瑩、美濃當地里長等人，視察美濃區三洽水滯洪池防汛整備；陳其邁並感謝邱議瑩協助向經濟部水利署爭取工程經費新台幣7500萬元，讓工程順利在去年汛期發揮滯洪調節功能。

陳其邁表示，除了三洽水滯洪池工程，近年包括福安排水、美濃湖排水等工程均陸續完工，對減低美濃區水患有很大幫助；他並指示水利局除辦理排水渠道疏濬外，仍應加強各抽水機組設備檢查及運轉，確保豪大雨來襲時發揮排洪功能。

水利局表示，美濃區成功路至美中路一帶人口聚集，為當地主要行政及經濟活動地區，因位處美濃溪、美濃湖排水及竹子門排水匯集處，而有三洽水別名，卻也常因美濃溪水暴漲，使市區道路雨水箱涵無法順利排放，導致淹水情形發生。

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市府針對美濃區三洽水周遭排水系統，經過整體檢討評估並找出原因後，規劃辦理三洽水滯洪池，去年1月完工，總蓄水量1.73萬噸，抽水量每秒1.2噸，有效減緩成功路及美中路周遭低地積淹水問題，大幅提升防洪能力。

水利局表示，防汛期間，水利局持續全日水情守視，掌握氣象狀況與監控水情及安全檢查工作，確保河道通暢無阻，同時搭配非工程措施自主防災社區及智慧防汛系統建置等方式，強化美濃區防災體系，維護市民生命財產安全。（編輯：陳仁華）1130505

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