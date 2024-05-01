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中芸漁港海堤改造 全線預計2025年中完工

2024/5/1 15:10（5/1 16:16 更新）
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高雄市副市長林欽榮（前右3）1日率水利局團隊、林園區公所人員及多名里長前往視察中芸漁港至爐濟殿段海堤改造工程進度。（高雄市水利局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年5月1日
高雄市副市長林欽榮（前右3）1日率水利局團隊、林園區公所人員及多名里長前往視察中芸漁港至爐濟殿段海堤改造工程進度。（高雄市水利局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年5月1日
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（中央社記者蔡孟妤高雄1日電）林園區中芸漁港至爐濟殿公園約1公里海堤缺乏管理及規劃，既有海堤上除抽水馬達，更佈滿管線，嚴重影響海岸景觀。高市府投入2.4億元分3期改造，工程預計明年6月完工。

高雄市副市長林欽榮今天率水利局團隊、林園區公所及地方里長視察海堤改造工程進度。林欽榮指示，海堤改建須維持原有海堤防禦及魚塭管線收納功能性，景觀方面需採納當地民眾意見，提供更符合需求公共建設。

中芸漁港至爐濟殿公園約1公里海堤，由於養殖漁業為汲取海水，從海邊架設管線至魚塭使用，因缺乏管理及規劃，既有海堤上除抽水馬達，更佈滿管線。市府與中央合作，投入總經費約新台幣2.4億元，計畫分3期改造。

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水利局說明，第1期去年3月完成220公尺海堤改建；第2期改建海堤長度約300公尺，並延續前期增加休憩座椅，並種植大葉欖仁、馬鞍藤等植栽，強化堤身強度，增強禦潮防浪功能，也優化休憩步道空間，今年4月已完工。

第3期工程則延續第2期工程至爐濟殿公園，總長512公尺，已在今年3月動工，預計明年6月完工。水利局表示，這項工程呼應里民需求，增加上下海堤階梯及涼亭、休憩座椅等，將為林園區民眾提供良好優質海岸休憩環境。（編輯：孫承武）1130501

#林欽榮
#水利局
#高雄市水利局
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