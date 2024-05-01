中芸漁港海堤改造 全線預計2025年中完工

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（中央社記者蔡孟妤高雄1日電）林園區中芸漁港至爐濟殿公園約1公里海堤缺乏管理及規劃，既有海堤上除抽水馬達，更佈滿管線，嚴重影響海岸景觀。高市府投入2.4億元分3期改造，工程預計明年6月完工。

高雄市副市長林欽榮今天率水利局團隊、林園區公所及地方里長視察海堤改造工程進度。林欽榮指示，海堤改建須維持原有海堤防禦及魚塭管線收納功能性，景觀方面需採納當地民眾意見，提供更符合需求公共建設。

中芸漁港至爐濟殿公園約1公里海堤，由於養殖漁業為汲取海水，從海邊架設管線至魚塭使用，因缺乏管理及規劃，既有海堤上除抽水馬達，更佈滿管線。市府與中央合作，投入總經費約新台幣2.4億元，計畫分3期改造。

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水利局說明，第1期去年3月完成220公尺海堤改建；第2期改建海堤長度約300公尺，並延續前期增加休憩座椅，並種植大葉欖仁、馬鞍藤等植栽，強化堤身強度，增強禦潮防浪功能，也優化休憩步道空間，今年4月已完工。

第3期工程則延續第2期工程至爐濟殿公園，總長512公尺，已在今年3月動工，預計明年6月完工。水利局表示，這項工程呼應里民需求，增加上下海堤階梯及涼亭、休憩座椅等，將為林園區民眾提供良好優質海岸休憩環境。（編輯：孫承武）1130501