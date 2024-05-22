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受惠連3天降雨 寶山與寶二水庫蓄水率回升破5成

2024/5/22 12:41（5/23 17:14 更新）
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水利署北區水資源分署22日表示，受惠近3天降雨，寶山水庫與寶二水庫系統增加20萬噸水量，目前蓄水率已回升至54.8%。（水利署北區水資源分署提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年5月22日
水利署北區水資源分署22日表示，受惠近3天降雨，寶山水庫與寶二水庫系統增加20萬噸水量，目前蓄水率已回升至54.8%。（水利署北區水資源分署提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年5月22日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣22日電）經濟部水利署北區水資源分署今天表示，受惠近3天降雨，寶山水庫與寶二水庫系統增加20萬噸水量，目前蓄水率已回升至54.8%，水情漸好轉。

水利署北區水資源分署今天透過文字資料表示，5月20日起降雨至今，對於寶山水庫與寶二水庫系統可增加約20萬噸水量，目前蓄水量約2000萬噸，蓄水率已回升至54.8%，後續若有明顯降雨，蓄水量仍可望上升。

北區水資源分署指出，依氣象資料分析顯示，近期仍可能降雨，會持續透過節水操作及加強引水，讓水庫穩定供水。

至於是否會再實施人工增雨，北區水資源分署表示，將視天氣條件適當機動實施，以增加水庫集水區降雨機率。（編輯：陳仁華）1130522

#寶山水庫
#寶二水庫
#水利署北區水資源分署
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