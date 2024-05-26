2波鋒面接力全台一週有雨 28日西半部防豪雨

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（中央社記者張雄風台北26日電）氣象署今天表示，未來一週台灣有2波鋒面接近及影響，天氣不穩定，各地易有短延時強降雨、雷擊及強陣風；28日雨勢最明顯，西半部留意大雨或局部豪雨。

中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，明天鋒面接近，西半部及東北部地區逐漸轉為有局部短暫陣雨或雷雨，東部及東南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，午後中部以北及各地山區有局部大雨發生。

張承傳指出，28、29日鋒面影響，28日雨勢最為顯著，鋒面位於台灣中部地區，西半部地區有大雨或局部豪雨發生，東半部地區也有局部短暫陣雨或雷雨；29日鋒面南移至台灣南端及巴士海峽一帶，北部雨勢稍減，中南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生。

張承傳提到，30日偏西南風，中南部地區仍有短暫陣雨或局部雷雨；31日另一波鋒面接近，6月1、2日影響，各地都有短暫陣雨或雷雨。後期雨勢及降雨區域，仍要持續觀察。

張承傳解釋，目前觀察第1波鋒面影響期間，西南季風尚未影響台灣，而31日之後則需視西南季風的方向是否正對台灣而來，或是與鋒面在海面上交會，都會造成降雨區域不同。

溫度部分，張承傳提到，未來一週氣溫變化不大，各地低溫約攝氏23至25度；高溫部分，29日、6月1、2日由於東北風稍增強，北部地區高溫約28度左右，其他時間各地高溫都有機會達到30度以上。

張承傳提醒，27日馬祖及金門易有局部低雲或霧，影響能見度；27至29日基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島、蘭嶼、綠島有長浪發生。（編輯：張雅淨）1130526