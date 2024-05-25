外來種家麻雀首見群聚繁衍 屏縣府移除防擴散

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（中央社記者黃郁菁屏東縣25日電）外來種家麻雀以往在台灣僅有零星紀錄，4月有鳥友在屏東車城福安宮窗戶觀測到窩巢，是全台首次發現群聚繁衍，縣府費時1個月捕捉到13隻鳥並移除11個窩巢，防止外來種擴散。

林業保育署屏東分署告訴中央社記者，4月接獲中華鳥會通報，觀測到家麻雀築巢，協請屏東縣政府農業處移除。家麻雀入侵在全球分布廣泛，現階段移除才能有效控制，防止外來種擴散壓迫到本土的樹麻雀。

屏東分署說，移除外來種埃及聖䴉時使用槍枝效果好，但考量福安宮周圍人流，不適宜採取高動能方式，在屏東鳥會建議下採霧網圍捕，目前共計清除成鳥1雄8雌、雛鳥4隻，以及窩巢11個。

農業處表示，執行移除作業已1個多月，第一時間在建築物外圍架設霧網，留下窩巢待親鳥回巢，並請鳥友在清晨跟傍晚、家麻雀覓食時間觀測是否有鳥掛網，目前已先拆下霧網，僅留建築物1側開窗吸引家麻雀回來築巢，以利後續移除。

中華鳥會秘書長呂翊維接受電訪表示，以往觀測到家麻雀都是1、2隻，推測是跟著人為交通方式如船運來到台灣的迷鳥，依屏東首次發現的群聚築巢狀況來看，可能在台繁衍已不止1年。

呂翊維說，本土樹麻雀「已經滿可憐的」，必須跟其他外來種鳥類如白尾八哥競爭生存空間，如果家麻雀問題不現在處理好，可能會演變為白尾八哥入侵情況，即使投入再多資源也無法根除。（編輯：郭諭儒）1130525

屏東鳥會指出，家麻雀雄鳥頭頂羽色呈灰，與台灣本土的樹麻雀不同。家麻雀雖較樹麻雀體型略大，羽色也有些差異，但若不仔細看還是很容易誤判為樹麻雀。（屏東鳥會提供）中央社記者黃郁菁傳真 113年5月25日