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濁水溪出海口受傷草鴞救治成功 5/22野放

2024/5/22 20:38（5/22 21:11 更新）
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雲林縣濁水溪出海口今年2月間救起1隻受困鳥網的草鴞幼鳥，後續送至南投野生動物急救站搶救，經細心照料順利恢復健康，22日下午原地野放。（第四河川分署長李友平提供）中央社記者蔡智明傳真 113年5月22日
雲林縣濁水溪出海口今年2月間救起1隻受困鳥網的草鴞幼鳥，後續送至南投野生動物急救站搶救，經細心照料順利恢復健康，22日下午原地野放。（第四河川分署長李友平提供）中央社記者蔡智明傳真 113年5月22日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣22日電）雲林縣濁水溪出海口今年2月1隻草鴞幼鳥受困鳥網，鳥友發現後送至南投野生動物急救站搶救日前恢復健康，今天下午原地野放，身上裝設發報器、腳環追蹤野放後的行蹤。

雲林縣農業處森林保育科長張文東告訴中央社記者，這隻草鴞幼鳥被急救站人員暱稱「小蘋果」是雲林縣近年來第1筆發現草鴞紀錄，「小蘋果」被放出紙箱時，隨即振翅高飛。

麥仔寮文化協會理事長吳明宜表示，「小蘋果」被救時有脫水、右側髖關節脫臼等狀況，經麥仔寮文化協會志工轉送南投野生動物急救站，在2個多月的救治後恢復健康，今天下午由水利署第四河川分署、生物多樣性研究所、農業處等單位陪同下原地野放。

吳明宜說，為了解該隻草鴞後續狀況，工作人員已在「小蘋果」身上裝設腳環跟發報器。

農業部林業及保育署嘉義分署指出，草鴞是瀕臨絕種保育類野生動物，在台灣數量估計僅約500隻左右，主要分布在嘉南高屏的丘陵、平原一帶，是台灣12種貓頭鷹當中，唯一在地面草叢中築巢物種。（編輯：黃世雅）1130522

#濁水溪
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