習近平到訪前夕 莫斯科遇襲主要機場被迫關閉

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（中央社莫斯科/基輔7日綜合外電報導）烏克蘭無人機連續第3天針對俄羅斯首都莫斯科展開襲擊，在中國國家主席習近平隆重到訪前數小時，迫使莫斯科多數機場關閉。

路透社報導，習近平預定今晚抵達莫斯科。中國向俄羅斯採購最多天然氣和石油，在俄國因為侵略烏克蘭而遭到西方國家制裁之際，已經成為莫斯科經濟命脈之所繫。

習近平預定出席9日在紅場（Red Square）舉行的紀念蘇聯及盟友戰勝納粹德國80週年閱兵。

不過，烏克蘭外交部昨天敦促各國不要派軍隊參加這項閱兵，強調此舉將與部分國家宣布對烏俄戰爭保持中立的立場背道而馳。解放軍將會參加這項閱兵，烏方這項說法似乎意有所指。

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）表示，從當地時間昨天晚間10時至今天上午，俄羅斯防空部隊至少摧毀14架飛往莫斯科的烏克蘭無人機。

莫斯科主要機場昨晚多數時間關閉，俄羅斯的航空公司表示，正在調整航班以就營運中斷作出因應。

法新社報導，就在莫斯科於大批外國領袖即將抵達前數小時被迫關閉主要機場同時，俄羅斯也於夜間發動一波無人機攻擊，造成烏克蘭首都基輔2人死亡。

配合9日在紅場舉行的閱兵儀式，克里姆林宮宣布格林威治標準時間今天晚間9時起展開為期3天的單方面停火。

習近平、巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）等29國領袖可望出席這項閱兵式。第二次世界大戰勝利日在蒲亭總統任內已經成為俄羅斯最重要國定假日。

就在蒲亭停火命令生效前數小時，俄羅斯對烏克蘭各地發動一波無人機攻擊。

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烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄羅斯出動142架無人機並且發射4枚彈道飛彈。這波攻擊造成基輔一對母子死亡。

烏克蘭表示，對前往莫斯科參加二戰勝利閱兵式外國領袖的安全沒有責任，顯然對蒲亭的停火提議予以回絕。（譯者：劉淑琴/核稿：何宏儒）1140507