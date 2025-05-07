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NBA哈利伯頓逆轉三分彈 溜馬2比0領先騎士

2025/5/7 11:54
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（中央社記者黎建忠台北7日電）美國職籃NBA印第安那溜馬今天在東區季後賽準決賽作客騎士，靠著最後48秒內連得8分，包括明星後衛哈利伯頓終場前1.1秒的三分彈，終場120比119逆轉勝騎士，系列賽取得2比0領先。

在季後賽開打前，東區頭號種子克里夫蘭騎士，一度被看好有機會拿下總冠軍，沒想到在東區第2輪前2場打完，騎士在自家主場都輸球。

終場前1分6秒，騎士還以117比110領先溜馬，結果竟發生兩次要命失誤，讓溜馬追近比分，接著在終場前48秒內，被溜馬一波8比0的攻勢直接終結比賽。

其中哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在終場前12.1秒2罰1中，當時溜馬還以2分落後，不過他隨後抓下進攻籃板，直接帶到三分線外出手命中，時間剩下1.1秒，騎士幾乎沒有最後一擊的機會。

這是哈利伯頓連2場比賽在關鍵時刻挺身而出，他在系列賽首場比賽中砍下22分，幫助球隊獲勝，包括在第4節中段投進一記超前比數的三分球。

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溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）賽後受訪時也說：「顯然我們很幸運，哈利伯頓又投進一記精彩的致勝球贏得了比賽，這種情況並不常見，更不用說1周2次。」

騎士和溜馬系列賽的第3、4戰將回到溜馬主場舉行，對騎士來說將是相當嚴苛的考驗。（編輯：龍柏安）1140507

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