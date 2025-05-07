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金門設生態浮島促進環境多樣 歐亞水獺登島進食

2025/5/7 18:56（5/7 19:55 更新）
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金門綠能生態教育園區生態池設有生態浮島，浮島上的紅外線自動相機自2024年底持續觀測到有歐亞水獺登島休息、進食。（金門縣野生動物救援暨保育協會提供）中央社記者吳玟嶸傳真 114年5月7日
金門綠能生態教育園區生態池設有生態浮島，浮島上的紅外線自動相機自2024年底持續觀測到有歐亞水獺登島休息、進食。（金門縣野生動物救援暨保育協會提供）中央社記者吳玟嶸傳真 114年5月7日
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（中央社記者吳玟嶸金門7日電）金門綠能生態教育園區設置生態浮島，有歐亞水獺持續登島，金門野保協會理事袁守立說，浮島雖有成效，但屬生態補償措施，各項工程仍應考量必要性，或採生態工法與友善設計等。

金門青嶼的綠能生態教育園區是歐亞水獺出沒地之一，為增加當地環境多樣性，2023年由金門縣野生動物救援暨保育協會理事袁守立提議，再生魚坊團隊在園區生態池中放置2座生態浮島。

去年底紅外線自動相機觀測到有水獺登上生態浮島，且水獺近日也持續登上浮島進食、休息。

再生魚坊負責人陳光耀接受中央社記者採訪表示，綠能生態教育園區周邊水系較多，且生態池中有魚類可供水獺補食，所以水獺會在周邊出沒，「但這個生態園區畢竟是人工打造，環境比較單一」，所以設置生態浮島增加環境多樣性，也讓水獺能夠有休息、進食空間。

陳光耀說，浮島設置時取用岸邊土壤，其中含有水生植物種子，讓浮島上植栽符合當地生態，較能吸引水獺登島，「水獺是敏感小心的物種，所以觀察生態浮島許久才願意使用。」

袁守立受訪表示，當工程可能破壞當地環境時，通常會進行生態補償措施，減緩對環境衝擊，而水利工程改變河川、池塘等野生動物棲地，在人工打造蓄水池中，設置人工島或生態浮島，能讓水鳥、水獺等動物能夠有暫時休息場所。

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袁守立指出，「我們觀察到水獺在2024年底第1次登島後，後續還願意在浮島上休息、進食，代表生態浮島設置是有成效的。」但生態補償措施是最後手段，仍應避免不必要的工程對環境造成破壞。

他說，當工程無法避免時也能夠採行生態工法以及各項生態友善設施，以減少人工構造物介入等，否則即便水獺離開後重新再回來也無法找到棲身場所，長久下來對金門地區歐亞水獺族群存續極為不利。（編輯：陳清芳）1140507

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為增加環境多樣性，金門再生魚坊團隊於綠能生態教育園區生態池中放置生態浮島，製作時使用岸邊土壤，其中含有水生植物種子，讓浮島上植栽符合當地生態。（再生魚坊提供）中央社記者吳玟嶸傳真 114年5月7日
為增加環境多樣性，金門再生魚坊團隊於綠能生態教育園區生態池中放置生態浮島，製作時使用岸邊土壤，其中含有水生植物種子，讓浮島上植栽符合當地生態。（再生魚坊提供）中央社記者吳玟嶸傳真 114年5月7日
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