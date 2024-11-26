愛游泳的「雞」 白冠雞現身大漢溪人工濕地

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（中央社記者王鴻國新北26日電）隨著東北季風來襲，新北市大漢溪沿岸人工濕地水面也開始熱鬧起來。現在已能見到1種白面黑身的水鳥，這是愛游泳的「雞」－白冠雞，也是冬季雁鴨南飛的早鳥主角。

新北市政府高灘地工程管理處今天發布新聞稿表示，白冠雞與常年棲息在濕地的紅冠水雞同屬秧雞科，但牠們體型較大，額板與嘴喙呈白色，並且擁有特別的瓣蹼腳趾，這使牠們在水中行動更加靈活優雅。

高灘處表示，白冠雞具備短暫潛水能力，常潛入水中採食水草，而紅冠水雞則只能在水面浮游覓食。牠們的食物以植物嫩葉與小型昆蟲為主。

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高灘處表示，每年冬季，白冠雞經常聚集成群，特別是在宜蘭的魚塭環境，在大漢溪人工濕地群中，浮洲濕地和新海一期濕地是最容易觀察到牠們的地方，能讓民眾近距離地欣賞牠們的身影。

高灘處長黃裕斌表示，今年在新海一期濕地打造了由椰纖毯、竹子、舊棉被等材料構成的生態浮島，並架設自動相機紀錄野生動物的活動。目前已可觀察到斑龜、紅耳泥龜、黃頭鷺、夜鷺、喜鵲、磯鷸等動物身影，也將成為白冠雞和冬季前來的雁鴨科鳥類的棲息場所，預計將吸引更多鳥類前來棲息。（編輯：方沛清）1131126