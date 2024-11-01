新北重新堤外道開通 新店世新三水門11/1仍封閉
2024/11/1 09:58（11/1 10:15 更新）
（中央社記者高華謙新北1日電）新北市府指出，原本封閉清洗的重新堤外道上午8時已開放全線通行，中和區秀朗橋頭越堤道至永和水門拚今天下午搶通，新店區世新三水門今天無法開啟，開放時間待評估。
新北市水利局表示，颱風「康芮」帶來豪大雨及上游水庫洩洪，淹沒堤外便道，高灘地工程管理處已連夜清洗，新北市水門及越堤道於今天凌晨5時開通。
水利局指出，由於重新堤外道（重新橋下至19號越堤道）、新店區世新三水門、中和區秀朗橋頭越堤道至永和水門等部分堤外便道積水較晚消退，仍需清理，因此進行管制，清理完畢後陸續開放。
新北市政府高灘地工程管理處長黃裕斌告訴中央社記者，重新堤外道（重新橋下至19號越堤道）已在今天上午8時開放，中和區秀朗橋頭越堤道至永和水門拚今天下午開放。
至於新店區世新三水門因緊鄰景美溪，黃裕斌指出，淤積嚴重，且機具無法進入，須仰賴人力清理，今天已確定無法開啟，時間待評估。（編輯：戴光育）1131101
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