颱風康芮逼近 全台交通活動異動一覽【不斷更新】

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（中央社網站）颱風康芮逼近台灣，中央氣象署29日下午5點30分發布海上颱風警報，預估30日晚間起至11月1日康芮影響台灣最劇。五月天原定11月1日至3日在高雄、花蓮舉辦的「一路向東」公益演唱會確定延期。中央社為您整理全台各地交通及活動異動如下：

交通

台鐵

11月3日「跟著總統去花東」總統花車行程取消。

船班

台東往返綠島航線29日至31日航班取消。

台東往返蘭嶼航線29日至31日停航。

小琉球船班31日起停航2天。

活動

五月天「一路向東」公益演唱會

五月天2024 Just Love It「一路向東」演唱會，11月1日至3日分別在高雄、花蓮玉里鎮及花蓮市場次延期，相關事宜官方將另行公告。

南投縣

「台灣大哥大日月潭花火音樂會」延期至11月16日舉行。

高雄市

2024高雄萬聖節29日晚間22公尺高的大南瓜燈光秀結束後，提前結束活動。

「雨豆樹下的約定～Hakka婚禮」延期至12月7日舉行。

宜蘭縣

草嶺古道芒花季延後到11月9日至12月8日舉辦。

國家公園／森林遊樂區／風景區／景點

國家森林遊樂區

宜蘭太平山國家森林遊樂區30日上午10時起預警性休園，區內8條自然步道同步封閉。

台東嘉明湖步道、浸水營古道東端等台東境內步道、林道以及森林遊樂區30日下午5時起預警性封閉。

景點

宜蘭龜山島30日起預警性封島3天。

（編輯：林品妤、林湘芸）1131029