颱風康芮襲台 11/1停班停課一覽【不斷更新】
2024/10/31 16:55（10/31 22:30 更新）
（中央社網站）颱風康芮襲台，中央氣象署表示，預估11月1日中午左右台灣本島就會陸續解除陸上警戒區。中央社整理11月1日全台停班停課狀況：
基隆市｜正常上班、正常上課
台北市｜正常上班、正常上課
新北市｜正常上班、正常上課
｜烏來區停止上班、停止上課
桃園市｜正常上班、正常上課
｜復興區停止上班、停止上課
新竹市｜正常上班、正常上課
新竹縣｜正常上班、正常上課
｜尖石鄉停止上課、後山玉峰村、秀巒村停止上班上課
宜蘭縣｜正常上班、正常上課
｜南澳鄉、蘇澳鎮南強里及朝陽里停止上班、停止上課
｜大同鄉四季國小和南山國小、宜蘭縣立大同國中停止上班、停止上課
花蓮縣｜正常上班、正常上課
｜秀林鄉、豐濱鄉、萬榮鄉、卓溪鄉、玉里鎮、富里鄉停止上班、停止上課
｜瑞穗鄉奇美國小停止上班、停止上課
台東縣｜正常上班、正常上課
｜海端鄉海端村新武部落、霧鹿村、利稻村停止上班、停止上課
苗栗縣｜正常上班、正常上課
台中市｜正常上班、正常上課
｜和平區停止上班、停止上課
彰化縣｜正常上班、正常上課
雲林縣｜正常上班、正常上課
南投縣｜正常上班、正常上課
｜仁愛鄉、信義鄉停止上班、停止上課
嘉義市｜正常上班、正常上課
嘉義縣｜正常上班、正常上課
｜阿里山鄉停止上班、停止上課
｜竹崎鄉光華國民小學停止上班、停止上課
台南市｜正常上班、正常上課
高雄市｜正常上班、正常上課
｜桃源、那瑪夏、茂林、六龜、甲仙5區停止上班、停止上課
屏東縣｜正常上班、正常上課
｜霧台鄉、春日鄉士文村停止上班、停止上課
澎湖縣｜正常上班、正常上課
連江縣｜停止上班、停止上課
金門縣｜正常上班、正常上課
停班停課資訊以行政院人事行政總處公布為準。1131031
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
颱風康芮來襲 機捷以40公里以下時速行駛