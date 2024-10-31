颱風康芮襲台 11/1停班停課一覽【不斷更新】

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（中央社網站）颱風康芮襲台，中央氣象署表示，預估11月1日中午左右台灣本島就會陸續解除陸上警戒區。中央社整理11月1日全台停班停課狀況：

基隆市｜正常上班、正常上課

台北市｜正常上班、正常上課

新北市｜正常上班、正常上課

｜烏來區停止上班、停止上課

桃園市｜正常上班、正常上課

｜復興區停止上班、停止上課

新竹市｜正常上班、正常上課

新竹縣｜正常上班、正常上課

｜尖石鄉停止上課、後山玉峰村、秀巒村停止上班上課

宜蘭縣｜正常上班、正常上課

｜南澳鄉、蘇澳鎮南強里及朝陽里停止上班、停止上課

｜大同鄉四季國小和南山國小、宜蘭縣立大同國中停止上班、停止上課

花蓮縣｜正常上班、正常上課

｜秀林鄉、豐濱鄉、萬榮鄉、卓溪鄉、玉里鎮、富里鄉停止上班、停止上課

｜瑞穗鄉奇美國小停止上班、停止上課

台東縣｜正常上班、正常上課

｜海端鄉海端村新武部落、霧鹿村、利稻村停止上班、停止上課

苗栗縣｜正常上班、正常上課

台中市｜正常上班、正常上課

｜和平區停止上班、停止上課

彰化縣｜正常上班、正常上課

雲林縣｜正常上班、正常上課

南投縣｜正常上班、正常上課

｜仁愛鄉、信義鄉停止上班、停止上課

嘉義市｜正常上班、正常上課

嘉義縣｜正常上班、正常上課

｜阿里山鄉停止上班、停止上課

｜竹崎鄉光華國民小學停止上班、停止上課

台南市｜正常上班、正常上課

高雄市｜正常上班、正常上課

｜桃源、那瑪夏、茂林、六龜、甲仙5區停止上班、停止上課

屏東縣｜正常上班、正常上課

｜霧台鄉、春日鄉士文村停止上班、停止上課

澎湖縣｜正常上班、正常上課

連江縣｜停止上班、停止上課

金門縣｜正常上班、正常上課

停班停課資訊以行政院人事行政總處公布為準。1131031