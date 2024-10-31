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颱風康芮襲台釀1死73傷 南投邊坡樹倒砸小貨車1婦人不治

2024/10/31 16:13（10/31 18:43 更新）
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颱風康芮襲台，一輛小貨車31日行經台14甲線指標約0.1公里處仁愛鄉路段時，邊坡樹木突傾倒壓向車頭，造成1名婦人重傷不治。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年10月31日
颱風康芮襲台，一輛小貨車31日行經台14甲線指標約0.1公里處仁愛鄉路段時，邊坡樹木突傾倒壓向車頭，造成1名婦人重傷不治。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年10月31日
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（中央社記者劉建邦台北31日電）強烈颱風康芮在今天下午登陸台東；中央災害應變中心統計，已釀1死、73傷，死亡為南投縣仁愛鄉1名婦人開車時遭倒塌路樹壓傷送醫不治。

中央災害應變中心下午召開第6次工作會報，由指揮官、內政部長劉世芳主持。依中央災害應變中心報告，統計至下午2時，颱風康芮釀1人死亡、73人受傷。

死亡為南投縣政府消防局近中午獲報，56歲女性駕駛藍色小貨車經仁愛鄉台14甲附近時遭倒塌路樹壓損車輛，送醫前無呼吸心跳，經搶救無效，下午1時許宣告死亡。

中央災害應變中心表示，13縣市進行預防性疏散撤離，包含新北、桃園、新竹、台中等。至下午2時止，累計撤散共9658人，12縣市設收容所共91處，安置1822人

中央災害應變中心指出，統計海岸際勸離人數共1751件、車輛837件，勸導單17張，包含中部地區16張、南部地區1張。

針對中國籍貨輪「鈺洲啟航輪」在新北野柳擱淺，中央災害應變中心表示，至上午7時，鈺洲啟航輪在野柳岬左側坐灘（屬礁岩地質、水深約4至5公尺），船身部分浸水，經檢視影片無油污外洩。

此外，鈺洲啟航輪殘油包含重油247噸、輕油37噸、滑油6280公升，相關單位已在野柳漁港、東澳漁港、龜吼漁港佈放攔油索及吸油棉索，核二廠及協和電廠佈放攔油索佈圍，並在現場成立前進指揮所。

中央災害應變中心統計全台停水有3558戶，皆在花蓮縣，以瑞穗鄉3044戶最多；全台曾停電用戶數20.7萬餘戶，修復中9.6萬餘戶。

中央災害應變中心指出，至下午3時30分止，發布土石流紅色警戒75條，分布在4縣市，包含宜蘭縣大同鄉、花蓮縣玉里鎮、新北市汐止區、新竹縣尖石鄉等處。土石流黃色警戒555條，分布在11縣市包含宜蘭縣大同鄉、花蓮縣光復鄉、嘉義縣阿里山鄉、台中市和平區、台東縣太麻里鄉等處。

大規模崩塌紅色警戒3處在3縣市，分別為花蓮縣卓溪鄉、新北市汐止區、新竹縣尖石鄉等處；黃色警戒16處在7縣市，如宜蘭縣大同鄉等。

中央災害應變中心表示，宜蘭縣大同鄉台7甲線（棲蘭路段）泥流、南投縣仁愛鄉台8線（碧綠溪路段）上邊坡坍方阻斷、花蓮縣秀林鄉台8線（靳珩至燕子口路段）有落石、花蓮縣秀林鄉台9線（匯德至崇德路段）部分路段土石泥流，皆有災害阻斷已預警性封閉路段內，風雨趨緩後才能預估搶通時間。

中央災害應變中心指出，強颱康芮暴風圈目前壟罩全台，颱風中心已登陸，影響台灣陸地時間為今天到明天，全台仍須持續嚴防強風豪雨。

此外，針對捷克籍夫婦在太魯閣登山後失聯，中央災害應變中心表示，已掌握到定位，2人正就地避難在帳棚內躲雨，安全無虞有食物。劉世芳會後說，為避免2人因持續下雨有失溫狀況，相關單位應持續協助救援。（編輯：方沛清）1131031

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