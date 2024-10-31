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11/1是否颱風假？最新預報台灣本島風力皆未達停班課標準

2024/10/31 16:22（10/31 18:43 更新）
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強颱康芮來勢洶洶，台北市31日風強雨大，走在內湖區街頭的民眾穿上雨衣遮擋雨勢。中央社記者王飛華攝 113年10月31日
強颱康芮來勢洶洶，台北市31日風強雨大，走在內湖區街頭的民眾穿上雨衣遮擋雨勢。中央社記者王飛華攝 113年10月31日
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（中央社記者余曉涵台北31日電）颱風康芮撲台，預計明天逐漸遠離，氣象署今天下午發布最新風雨預報，明天上午6時到中午12時，有蘭嶼、綠島、連江縣及澎湖縣風力達停班課標準，雨量有苗栗縣等6縣市達標，合計有8縣市達標。

根據中央氣象署觀測，颱風康芮今天下午1時40分左右於台東縣成功附近登陸，下午3時中心位置在台東北北西方，未來將向北轉北北東移動，暴風圈正籠罩台灣及澎湖，對台灣各地及澎湖、金門、馬祖構成威脅，各地風雨持續中。

氣象署今天下午更新最新風雨預報，風力方面，明天上午6時到中午12時，台灣本島的風力都未達到停班課標準，只有蘭嶼、綠島、連江縣及澎湖縣有達到停班課標準。

氣象署10月31日下午更新最新風雨預報，風力方面，11月1日上午6時到中午12時，台灣本島的風力都未達到停班課標準（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
氣象署10月31日下午更新最新風雨預報，風力方面，11月1日上午6時到中午12時，台灣本島的風力都未達到停班課標準（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）

若以雨量來看，苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義縣、高雄市跟台東縣的山區雨量有達到停班課標準。

依據天然災害停止上班及上課作業辦法規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災之虞時，可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課。

但是否停班停課，仍須由各縣市政府自行決定。（編輯：李亨山）1131031

雨量部分，11月1日苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義縣、高雄市跟台東縣的山區雨量有達到停班課標準。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
雨量部分，11月1日苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義縣、高雄市跟台東縣的山區雨量有達到停班課標準。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）

颱風假停班停課標準

根據天然災害停止上班及上課作業辦法，權責機關（縣市長）可因風災發布停止上班及上課，相關參考基準如下：

  • 風力：颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上
  • 雨量：依據預報或實際觀測，（未來24小時）降雨量達各縣市停止上班上課雨量參考基準，且已致災或有致災可能時。各縣市山區、平地基準各有不同
  • 其他情況：風力或降雨量未達上述基準的地區，因受地形、雨量影響，致交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全或有致災可能時
#澎湖縣
#中央氣象署
#康芮
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