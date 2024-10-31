颱風康芮登陸結構遭破壞 估傍晚減弱為中颱

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（中央社記者張雄風台北31日電）氣象署表示，今天下午1時40分強颱康芮登陸台東縣成功鎮，結構遭地形破壞，下午5時之前可能會減弱為中颱、晚間中心進入台灣海峽，明天中午左右本島就會陸續解除陸上警戒區。

中央氣象署持續發布颱風康芮海上陸上颱風警報，下午2時中心位於台東的北北東方約40公里，以每小時17轉24公里速度，向北轉北北東進行，近中心最大風速每秒51公尺，七級風平均暴風半徑320公里，十級風平均暴風半徑150公里。

氣象署指出，康芮暴風圈正籠罩台灣及澎湖，陸上警戒區為台灣各地及澎金馬地區；海上警戒區為台灣附近各海面、巴士海峽及東沙島海面。

氣象署預報員朱美霖表示，今天下午1時40分康芮已登陸台東縣成功鎮，登陸當下，觀測到台東較大的風勢為豐濱每秒43.6公尺、長濱每秒43.0公尺，雖然接下來康芮會逐漸減弱，但短時間內仍會有破壞性的強風，另外也有豪雨的影響。

朱美霖說，康芮登陸後受地形破壞，環流結構不佳，因此颱風眼逐漸不明顯；下午5時之前可能就會減弱為中颱，最快晚間8時以中颱強度出海，轉北之後會逐漸減弱，經過馬祖時可能維持輕颱。

朱美霖表示，明天中午左右本島就會解除陸上警戒區，但因為仍對馬祖有威脅，因此完全解除陸警可能是明天晚間。

朱美霖指出，北部、中部山區、宜花東山區、花蓮平地有豪雨或豪雨以上等級的降雨；其中宜蘭山區、花蓮局部地區時雨量達100毫米以上。統計今天截至下午2時，累積雨量較顯著的縣市包含宜蘭山區1054.5毫米、台中711毫米、花蓮632.5毫米、台北493.5毫米、新竹457毫米。

朱美霖提醒，花東要留意強風及連續豪、大雨，宜蘭山區有超大豪雨發生的可能，北部仍有間歇性強陣風及雨勢；中南部沿海留意強陣風，晚間起雨勢增加。

朱美霖說，颱風影響，蘭嶼、綠島及台東地區已有14級以上強陣風，今天澎湖有14級以上強陣風，新北至高雄及花蓮地區、宜蘭及屏東沿海空曠地區、恆春半島、馬祖有11級以上強陣風，基隆、台北、南投、嘉義市、金門有9至10級強陣風。

另外，台灣附近各海面及巴士海峽風浪明顯偏大，易有5公尺以上浪高，尤其東半部沿海可達10公尺以上、澎湖可達7公尺以上，各沿海易有長浪發生。（編輯：李亨山）1131031

各國預測颱風康芮的路徑圖。（圖取自國家災害防救科技中心網頁ncdr.nat.gov.tw）

31日截至下午3時全台雨量累積圖。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）