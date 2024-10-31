中國貨輪野柳擱淺恐漏重油 侯友宜：若釀污染最高罰3000萬

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（中央社記者高華謙、王朝鈺新北31日電）中國籍貨輪鈺洲啟航輪在野柳擱淺，引發漏油憂心。新北市府說，航港局傾向等海象較好時再抽走船上247餘噸重油。市長侯友宜說，戒慎恐懼，若漏油釀污染最高罰3000萬元。

負載3座橋式起重機的中國籍貨輪鈺洲啟航輪於29日失去動力，船長於野柳海域棄船，船隻隨後擱淺於新北市萬里區野柳岬北側，由於颱風康芮造成風浪大，船上已有一部橋式起重機倒塌，外界也擔心貨輪是否會因重油洩漏，造成海洋嚴重污染。

中國籍鈺洲啟航輪擱淺在新北市萬里區野柳岬北側，船上已有一部橋式起重機倒塌，外界擔心貨輪是否會因重油洩漏，造成海洋嚴重污染。圖為31日自野柳漁港遠眺，鈺洲啟航輪相當貼近岸邊。中央社記者高華謙攝 113年10月31日

侯友宜今天上午前往野柳視察，沿岸已狂風暴雨。新北市環保局長程大維在現場簡報表示，截至10月30日晚間，鈺洲啟航輪尚未觸礁，也沒發現漏油。由於目前定位為船難事故，由交通部航港局啟動緊急應變計畫，航港局已召開5次應變會議，目前傾向等海象較好，再僱船把船舶儲存的247噸重油抽離。

程大維表示，環保局已出動至少20名人力進行各項應變作為，也在東澳漁港、野柳漁港、龜吼漁港、核二廠入水口等處布設攔油索，現場也集結整備各項應變物資器材，包括攔油索、吸油棉片、吸油棉卷與吸油球等。

程大維說，依海洋污染防治法規定，所有應變、清除及處理所生費用、損害賠償責任及費用，向船主進行求償。

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侯友宜在現場接受媒體聯訪體聯訪時說，目測鈺洲啟航輪與野柳漁港相當貼近，「讓我們戒慎恐懼」，很可能造成重油漏油事件，新北市政府前兩天已與中央組成應變中心，在萬里成立前進指揮所，並布設攔油索，希望如果漏油可以把海洋污染範圍傷害控制到最小。

侯友宜強調，船主處理不當，如果造成海洋污染，會依違反海洋污染防治法重罰新台幣3000萬元。現在除了密切監控以外，也隨時跟航港局配合，新北市府會全力以赴，全力防範漏油事件發生。（編輯：李錫璋）1131031