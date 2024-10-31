颱風康芮來襲 新北慈惠宮牌樓倒塌、三峽台7乙落石

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（中央社記者高華謙、黃旭昇新北31日電）強颱康芮襲台，新北市截至下午1時共224件災情，包括板橋慈惠宮牌樓倒塌、鶯歌大湖路大淹水，三峽台7乙4.1公里處出現落石，汐止也有小型土石流。

新北市政府災害應變中心統計，截至今天下午1時止，新北市共受理案件224件，其中129件已結案，95件持續處理中，其中以路樹傾倒101件最多，電線掉落25件次之，其餘還有圍籬倒塌、停電和積水等零星案件。

災情區域以新店區41件最多，板橋區17件及中和區16件次之。

板橋警方今天下午1時許獲報，鴻海創辦人郭台銘住過的慈惠宮，廟前牌樓倒塌，目前警方管制府中路與南門街、府中路與大東街2個路口，廟方已通知廠商到場維修中，無人受傷。

新北市板橋區長陳奇正（圖）31日表示，文化路新北市議會周邊的一處危老建築新建工程，工地圍籬不堪颱風康芮吹襲倒塌，人行道一度受影響，公所立即到場處理。（新北市永和區公所提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 113年10月31日

此外，警消獲報，新北市鶯歌區大湖路平交道今天上午6時許出現大面積泥黃色水流，民眾指淹水淹到膝蓋，且一度造成大湖路361巷至391巷雙向無法通行，上午8時32分開放單車道（往鶯歌車道）雙向車輛調撥通行。

不過，大湖路上、法務部矯正署台北監獄圍牆內滯洪池的水持續冒出到路面，大湖路靠台北監獄側經持續抽水後，已無積水，可雙向通車。

強颱康芮襲台，新北市鶯歌區大湖路31日上午出現大面積黃色泥水。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 113年10月31日

此外，三峽區台7乙4.1公里處出現落石與路樹倒塌，警方已通知相關單位前往處理。

汐止區汐萬路3段199巷附近上午11時發生小型土石流，導致下方車棚遭損毀，警方立刻前往放置三角錐警戒，未影響交通，區公所也已調派機具到場清除，初判暫無危險。

還有網友通報，新店區福民公園有路樹倒塌壓到電線桿，造成車輛毀損等，警方已前往現場交管。

新北市海山警分局表示，轄內災情包括民生公園與莊敬路路樹傾倒等，截至今天下午1時，共處理路樹傾倒7件、圍籬傾倒1件、帆布掉落1件、路面積水1件、號誌故障1件及磁磚掉落1件。

永和區公所經建課長蘇新富表示，截至下午1時30分，共有6棵路樹倒塌，比較大棵的有2棵，包括永和區民權路靠近秀朗國小旁，周邊停放的機車遭波及，公所立即請協力廠商清除。

颱風康芮來襲，新北市永和區民權路靠近秀朗國小旁31日上午有路樹倒塌，波及路邊轎車，警消到場立即拉起封鎖線，維護交通安全。中央社記者鄭清元攝 113年10月31日

他說，永亨路與國中路口附近，也有1棵大的路樹倒塌，據報後都立即處理。其餘的小樹倒塌也都陸續處理，並無人傷亡。

板橋區長陳奇正告訴中央社記者，位於文化路新北市議會周邊的一處危老建築新建工程，工地圍籬因為不堪強風吹襲倒塌，一度影響人行道，公所立即處理完畢。（編輯：李錫璋）1131031

強颱康芮襲台，新北市三峽區台7乙線4.1公里處31日出現落石、路樹傾倒，警方已通知相關單位前往處理。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 113年10月31日

強颱康芮襲台，新北市板橋區慈惠宮31日牌樓倒塌，警方到場管制交通。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 113年10月31日

強颱康芮襲台，新北市鶯歌區大湖路31日淹水，大湖路上、法務部矯正署台北監獄圍牆內滯洪池的水冒出到路面。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 113年10月31日

強颱康芮襲台，新北市鶯歌區大湖路31日上午出現大面積黃色泥水。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 113年10月31日