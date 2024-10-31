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颱風康芮中心進台東 史上首個10月下旬登陸強颱

2024/10/31 14:16（10/31 14:30 更新）
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強颱康芮31日下午1時40分登陸台東。圖為下午2時紅外線雲圖。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
強颱康芮31日下午1時40分登陸台東。圖為下午2時紅外線雲圖。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
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（中央社記者張雄風台北31日電）氣象署表示，強颱康芮於今天下午1時40分登陸台東；據統計，今年已有凱米、山陀兒、康芮登陸，為16年以來，首次1年內有3個颱風登陸，而康芮也是史上首個10月下旬登陸台灣的強颱。

中央氣象署指出，強颱康芮已於下午1時40分登陸台東。

根據氣象署最新資訊，今天下午1時颱風康芮中心氣壓為925百帕，近中心最大風速每秒51公尺，七級風平均暴風半徑320公里、十級風平均暴風半徑150公里。

根據氣象署統計，隨著康芮登陸台灣，今年就有凱米、山陀兒及康芮登陸，為2008年以來，首次1年有3個以上颱風登陸。值得一提的是，2008年共有4個颱風登陸，分別為卡玫基、鳳凰、辛樂克及薔蜜。

而上一個10月登陸的強颱則是要追溯到2005年的颱風龍王（9月30日發布海警、10月2日登陸花蓮），若限縮範圍，今年康芮則是有紀錄以來首個在10月下旬登陸的強颱。

氣象署提醒，花東將受到強風影響，並留意連續豪雨、大雨；宜蘭風雨強勁、山區可能有超大豪雨；北部易有間歇性強風雨，中南部沿海風大、晚間起雨勢增。（編輯：陳政偉）1131031

（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
#中央氣象署
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#颱風康芮
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